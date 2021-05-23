شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الزمالك الجديدة تتسلم النادي رسميًا اليوم الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقرر إجراء عملية التسليم والتسلم بين اللجنة القضائية التي كانت مكلفة بإدارة نادي الزمالك أخيرا واللجنة الجديدة التي ستقود النادي الفترة القادمة اليوم الأحد بمقر النادي.

وقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشكر للجنة القضائية المكلفة بإدارة نادي الزمالك في الفترة الأخيرة على ما قدمته للنادي خلال الفترة الماضية وذلك في مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر الوزارة.

وأعلن تشكيل لجنة جديدة تقود النادي الفترة القادمة.

وتتكون اللجنة من: حسين لبيب رئيسا ومحمد الاتربي نائبا للرئيس وطارق جبريل مديرا ماليا وهاني بيرزي وعمرو أدهم والدكتور حسام المندوه والكابتن حسين السيد أعضاء والدكتور حسين السمري مديرا تنفيذيا والدكتور عاطف النمر مديرا للنشاط الرياضي.