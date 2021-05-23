شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك : علاقتنا جيدة بالنادي الأهلي ولسنا طرف في أي أزمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أن اللجنة الجديدة ستبدأ فور استلامها للنادي العمل في كل الملفات مشيرا إلى أن هناك أولويات سيتم العمل عليها الفترة المقبلة.

وأوضح لبيب في تصريحاته عقب توليه المهمة أن اللجنة تضع ثلاث أولويات لها وهي العمل على استقرار كافة الفرق الرياضية بالنادي وخاصة فريق الكرة والاهتمام بالجانب الاجتماعي بالنادي وكذلك ملف التمويل للنادي والاستمرارية على حل الأزمة المالية بالنادي.

وتابع :«لسنا طرف في أي أزمة مع أي طرف ومهمتنا في غاية الصعوبة ولكننا نسعى للعمل والنجاح في تنفيذها ونسعى لاستغلال علاقتنا الطيبة بالجميع في حل كافة الملفات بالنادي».

وقال علاقتنا جيدة بجميع الأندية بما فيها الاهلي وجميع الاتحادات دون تعدي على حقوق الزمالك ولن نسمح لاحد بغصب حقوق الزمالك

وأضاف :«نتمسك بالحفاظ على حقوق نادي الزمالك في كل المجالات والزمالك قلعة كبيرة ولن نقبل بأي ظلم للنادي».

وأشار رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك إلى أن اللجنة درست كافة الملفات الخاصة بالنادي وسيتم خلال أول 15 يوما في عمر اللجنة حل جزء كبير من الأزمة المالية التي يعاني منها النادي.

وشدد لبيب على أنه سيتم تخصيص متحدث رسمي لإدارة النادي ومتحدث لفريق الكرة في الفترة القادمة مشيرا إلى أن ملف تجديد عقود اللاعبين في كل الفرق سيتم العمل عليه وأن أي لاعب من القوام الرئيسي ولم يوقع لأي نادي آخر سيستمر بصفوف الزمالك الفترة القادمة.