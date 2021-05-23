شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي آخر تطورات إصابة اوباما قبل عودته للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل يوسف أوباما لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الاحد برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، على هامش مران الفريق قبل مواجهة المصري

وخاض أوباما بعض التدريبات التأهيلية على هامش المران ضمن البرنامج الموضوع له من محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق، قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدي مساء غدا الإثنين ضمن مواجهات الجولة رقم ٢٤ من بطولة الدوري.