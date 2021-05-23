شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبدالعال: موسيماني كان «مرعوب».. وصن داونز «أكذوبة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه رضا عبدالعال، المدير الفني لنادي طنطا، العديد من الإنتقادات إلى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عقب تأهل الفريق إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا بعد تعادله مع صن داونز بهدف لمثله والتأهل بمجموع المباراتين 3-1 .

وقال عبدالعال في تصريحات لبرنامج «البريمو» موسيماني أدار المباراة بشكل سئ للغاية، فلا يوجد سبب واضح للعب بثلاثي في وسط الملعب والتضحية بمركز الجناح الأيمن .

واختتم عبدالعال: موسيماني كان مرعوباً قبل تسجيل ياسر ابراهيم للهدف الأول للأهلي في الدقيقة الحادية عشر، كما أن فريق صن داونز أكذوبة حقيقية، ولم نشعر بوجودها سواءً في لقاء الذهاب أو لقاء الإياب .