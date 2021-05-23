شكرا لقرائتكم خبر عن شادي محمد : ياسر إبراهيم الورقة الرابحة للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد شادي محمد نجم النادي الأهلي السابق بآداء لاعبي الفريق أمام صن داونز في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا خلال المواجهة التي جمعت الفريقين عصر اليوم وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ليتأهل المارد الأحمر بمجموع اللقائين 3-1 .

وأضاف شادي في تصريحات تليفزيونية بيتسو موسيماني أدار المباراة بشكل جيد جداً على عكس مباراة الذهاب التي لم يدرها على المستوى المطلوب، فالدفع بثلاثة لاعبين في وسط الملعب أمر منطقي للغاية خاصةً وأن المباراة خارج الديار .

واختتم شادي بالإشادة بلاعب المباراة بياسر إبراهيم وقال :«ياسر إبراهيم قدم مباريات مميزة في الآونة الأخيرة وأصبح بمثابة الورقة الرابحة لبيتسو موسيماني، كما أنه اكتسب ثقة جماهير الأهلي» .