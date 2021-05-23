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‏شادي محمد: محمود الخطيب ليس له مثيل ولن يتكرر

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد شادي محمد نجم الأهلي السابق أن صعود الفريق اليوم للدور قبل النهائي لبطولة أفريقيا يعتبر أمر طبيعي.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية :«الأهلي أستحق التأهل على حساب صن داونز الفريق المحترم والعنيد والذي يمتلك مقومات النجاح، ولكن ظهروا بدون أنياب أمام خبرات لاعبي الأهلي».

وأكمل:«هناك من يشكك في قدرة الأهلي بالفوز بالبطولات، ولكن كل هذا غير صحيح ولن يستطيع أحد الوصول إلى ما يفعله النادي في بطولات إفريقيا وتحقيق الإنتصارات بشكل متتالي».

وأردف:«الأهلي سيد أندية إفريقيا والجميع يعلم ذلك، فهناك فوارق تاريخية وفنية بينه وبين جميع الفرق المتواجدة في البطولات، وأن الفريق يقترب من تحقيق النجمة العاشرة هذا الموسم».

واختتم:«وجود الخطيب كرئيس للبعثة يمثل طمأنينة للاعبي الأهلي خلال المباريات الهامة، ودائما يتحمل المسئولية الكاملة ولا يتهرب منها، وهذا قدر النجوم والأساطير، والخطيب شخصية لن تتكرر نهائيا».

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