شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح والحذاء الذهبي .. «مو» يقاتل أمام كريستال بالاس لفض الاشتباك مع هاري كين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، يخوض سباق خاص من نوعه اليوم الأحد 23-5-2021، خلال خوضه اللقاء الأخير لفريقه في الدوري الإنجليزي أمام كريستالا بالاس.

محمد صلاح، في سباق معتاد على الفوز بالحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي، خاصة وأن السباق هذا العام مشتغل للغاية مع هاري كين نجم منتخب إنجلترا وفريق توتنهام الذي يخوض لقاءه الأخير أيضا أمام ساوثهامتون.

محمد صلاح يمتلك 22 هدفا نفس رصيد هاري كين، ويأتي في المركز الثالث برونو فيرنانديز نجم مانشتسر يونايتد الذي يملك 18 هدفا بالتقاسم مع سون نجم توتنهام.

محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني يقود فريقه ليفربول في المهمة الأخيرة بالدوري الإنجليزي اليوم أمام كريستال بالاس في محاولة من الريدزز لخطف بطاقة التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بحجزه المركز الرابع من مسابقة البريميرليج.

تنطلق مباراة ليفربول وكريستابالاس اليوم الأحد 23-5-2021 والتى تقام في الأسبوع 38 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي على أرض ملعب الأنفليد عند الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، ولابد أن يفوز ليفربول الإنجليزي بنقاط اللقاء لحسم مقعد المربع الذهبي والمشاركة في دوري أبطال أوروبا 2022.

تنطلق مباراة ليفربول وكريستابالاس اليوم الأحد 23-5-2021 والتى تقام في الأسبوع 38 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي على أرض ملعب الأنفليد عند الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، ولابد أن يفوز ليفربول الإنجليزي بنقاط اللقاء لحسم مقعد المربع الذهبي والمشاركة في دوري أبطال أوروبا 2022، ومن المقرر أن يعلق على هذا اللقاء المعلق التونسي المخضرم عصام الشوالي

أليسون

روبرتسون – فيليبس – ويليامز – أرنولد

تياجو ألكانتارا – فابينيو – فينالدوم

ساديو ماني – فيرمينو – محمد صلاح

جوايتا

فان أنهولت – كاهيل – تومكينس – وارد

مكارثي – شيخو كوياتيه – جيفري شلاب

زاها – بينتيكي- تاوسند