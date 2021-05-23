اخبار الرياضه

محمد صلاح والحذاء الذهبي .. «مو» يقاتل أمام كريستال بالاس لفض الاشتباك مع هاري كين (فيديو)

0 نشر
محمد طلعت داود 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح والحذاء الذهبي .. «مو» يقاتل أمام كريستال بالاس لفض الاشتباك مع هاري كين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق الإنجليزي، يخوض سباق خاص من نوعه اليوم الأحد 23-5-2021، خلال خوضه اللقاء الأخير لفريقه في أمام كريستالا بالاس.

محمد صلاح، في سباق معتاد على الفوز بالحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي، خاصة وأن السباق هذا العام مشتغل للغاية مع هاري كين نجم منتخب إنجلترا وفريق توتنهام الذي يخوض لقاءه الأخير أيضا أمام ساوثهامتون.

محمد صلاح يمتلك 22 هدفا نفس رصيد هاري كين، ويأتي في المركز الثالث برونو فيرنانديز نجم مانشتسر يونايتد الذي يملك 18 هدفا بالتقاسم مع سون نجم توتنهام.

محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني يقود فريقه ليفربول في المهمة الأخيرة بالدوري الإنجليزي اليوم أمام كريستال بالاس في محاولة من الريدزز لخطف بطاقة التأهل لبطولة الموسم المقبل بحجزه المركز الرابع من مسابقة البريميرليج.

تنطلق مباراة ليفربول وكريستابالاس اليوم الأحد 23-5-2021 والتى تقام في الأسبوع 38 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي على أرض ملعب الأنفليد عند الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، ولابد أن يفوز ليفربول الإنجليزي بنقاط اللقاء لحسم مقعد المربع الذهبي والمشاركة في دوري أبطال أوروبا 2022.

تنطلق مباراة ليفربول وكريستابالاس اليوم الأحد 23-5-2021 والتى تقام في الأسبوع 38 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي على أرض ملعب الأنفليد عند الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، ولابد أن يفوز ليفربول الإنجليزي بنقاط اللقاء لحسم مقعد المربع الذهبي والمشاركة في دوري أبطال أوروبا 2022، ومن المقرر أن يعلق على هذا اللقاء المعلق التونسي المخضرم عصام الشوالي

أليسون

روبرتسون – فيليبس – ويليامز – أرنولد

تياجو ألكانتارا – فابينيو – فينالدوم

ساديو ماني – فيرمينو – محمد صلاح

جوايتا

فان أنهولت – كاهيل – تومكينس – وارد

مكارثي – شيخو كوياتيه – جيفري شلاب

زاها – بينتيكي- تاوسند

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا