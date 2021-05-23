بعد فوز "أتلتيكو مدريد" بالدوري..سواريز باكيا: قللوا من شأني في برشلونة.. وسأظل ممتنا لأتلتيكو

الشارقة - اميمة ياسر - دخل اللاعب الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد في موجو بكاء عقب تتويجه بلقب الدوري الإسباني، مشيرا إلى أنه سيظل ممتنا لهذا النادي.

وقال سواريز في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة باكيا: أشياء كثيرة تمر في رأسي بعد الموقف الذي كان علي أن أعيشه وكيف قللوا من شأني.

وأضاف: فتح أتلتيكو الأبواب أمامي، لهذا السبب سأكون دائمًا ممتنًا لهذا النادي الرائع لثقتهم بي، أتذكر زوجتي وأطفالي الذين عانوا معي.

وتابع مهاجم برشلونة السابق قائلا: انظروا إلى إحصائياتي، فزت بخمسة من أصل سبع بطولات للدوري، هذا هو لويس سواريز.

يُذكر أن سواريز رحل عن برشلونة وانتقل إلى أتلتيكو مدريد بشكل مجاني بعدما قرر الهولندي رونالد كومان مدرب البارسا الاستغناء عنه.

وساهم سواريز في تتويج أتلتيكو ببطولة الليجا بعد تسجيل هدف الفوز على بلد الوليد بنتيجة (2-1) في الجولة الـ38 الأخيرة من البطولة.