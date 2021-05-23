شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الإنتاج الحربي يواجه الفيوم وديا استعدادا لمواجهة إنبي بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فى الرابعة عصر اليوم الأحد فريق الإنتاج الحربي، بقيادة أحمد كشرى، مباراة ودية مع نظيره الفيوم على استاد المصانع الحربية، استعدادا لمواجهة إنبي المقرر لها الأحد 30 مايو الجارى على استاد بتروسبورت بالجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ويرغب كشرى فى تجهيز لاعبيه بدنيا وفنيا لمواجهة الفريق البترولى.

ونجح فريق سموحة بقيادة أحمد سامى من تحقيق الفوز على نظيره الإنتاج الحربى بنتيجة 4 / 2، خلال اللقاء الذى جمع الفريقين على استاد الإسكندرية، ضمن لقاءات الجولة الـ23 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الأخير بجدول الدورى برصيد 13 نقطة، بعد أن خاض 22 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 7 مواجهات وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 15 هدفا، وتلقت شباكه 38 هدفا، وما زال لديه لقاء مؤجل مع بيراميدز.

وفى سياق آخر، أكد أحمد كشري، المدير الفنى للإنتاج الحربي، أن تصريحاته الأخيرة عن لاعبى فريقه تم تفسيرها بشكل مغلوط، وقال فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "لماذا تم تفسير تصريحاتى بأنها هجوم على لاعبى فريقى وعلى الإدارة، وأنا لا أعنى هذا الكلام تماما، تصريحاتى حرفت وتم تفسيرها بشكل مغلوط، أردت تحفيز كل لاعبى الانتاج أليس من حقى ذلك".

وتابع كشرى: "مارتن يول مدرب الأهلي الأسبق خرج فى المؤتمر الصحفى وانتقد حارسه شريف إكرامى قائلا إنه سبب الخسارة، إذن انتقاد اللاعبين يكون أحيانا برغبة من المدير الفنى؛ لاستثارة دوافع لاعبيه وحثهم على القتال ومصالحة مدربهم الغاضب منهم".

ويضيف المدير الفنى للإنتاج الحربي: "علاقتى رائعة بإدارة الانتاج وتوفر للفريق الأجواء المناسبة للعمل ولم أهاجم أيا منهم فلقد قلت إنهم يصرفون مكافآت لتحفيز اللاعبين على استعادة نغمة الانتصارات، وأرغب أن نكون عند حسن ظنهم، نحن فى موقع لا يليق بمكانة الإنتاج الحربى وعراقته، وأسعى لتعديل هذا الموقف، ولا يزال الأمل قائما بداخلى".

وأكمل كشرى: "الإنتاج الحربى لن يهبط، ونعمل لتحقيق فوز يمنحنا دفعة معنوية ويكون بمثابة نقطة انطلاق جديدة للفريق، ولا أرغب فى الرحيل عن الإنتاج، وإذا كانت لدى الرغبة سأتحدث مع الإدارة التى أحترمها، وأُكِن لها التقدير، فأنا لن أحتاج لخطط ملتوية من أجل هذا الشأن".

وتابع كشرى: "خضت مباراة سموحة محروما من ستة لاعبين؛ بسبب الإصابات والإيقافات، فى ظل صعوبة موقفنا، وأهدرت فرصا بالجملة لغياب اللاعب الهداف القادر على إيداع الكرة الشباك، مما تسبب فى ثورة غضبى".

ونجح فريق سموحة بقيادة أحمد سامى من تحقيق الفوز على نظيره الإنتاج الحربي بنتيجة 4 / 2 خلال اللقاء الذى جمع الفريقين على استاد الإسكندرية ضمن لقاءات الجولة الـ23 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.