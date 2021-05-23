شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يستقر على التفاوض مع سيراميكا لشراء محمد حسن بالصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت اللجنة الفنية بالنادي الاسماعيلي برئاسة على أبو جريشة وعضوية عماد سليمان على بدء المفاوضات مع نظرائهم فى سيراميكا، لتحويل إعارة محمد حسن لشراء نهائى، بعد تألق اللاعب بصورة لافتة للنظر عقب انتقاله لصفوف الدراويش فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وتعاقد الاسماعيلى مع محمد حسن على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجارى، ويتمتع اللاعب بقدرات فنية كبيرة في منطقة وسط الملعب، حيث بدأ مشواره في صفوف الأهلي، قبل أن ينتقل إلى بلدية المحلة، ومنه إلى وادي دجلة، وتألق بشكل لافت للنظر قبل أن ينتقل إلى الزمالك، ومنه إلى سيراميكا.

طفرة كبيرة شهدها مستوى النادي الإسماعيلي في الدور الثاني من عمر مسابقة الدوري العام، بعدما حقق 5 انتصارات متتالية تحت القيادة الفنية لإيهاب جلال، الذي تولى مسئولية الفريق مع انطلاقة الدور الثاني ليصحح مساره وينتشله من القاع، ويحتل الدراويش حاليا المركز الـ14 برصيد 26 نقطة، ولم يكن الدراويش قد حققوا أي انتصارات في الدوري قبل قدوم إيهاب جلال سوى فوز وحيد.

وفاز الإسماعيلى على منتخب دمياط وديا بهدفين دون رد في المباراة الودية التى جمعتهما مساء الخميس باستاد الإسماعيلية، سجل أهداف الإسماعيلى الدولى الأنجولى أرى بابل، إضافة إلى الناميبى بنسون شيلونجو بواقع هدف فى كل شوط.