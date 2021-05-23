شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب : سنحافظ على حقوق الزمالك في كل المجالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، إن إجراء انتخابات القلعة البيضاء، يأتي على رأس أولويات الإدارة الجديدة المكلفة بإدارة النادي.

وأضاف حسين لبيب، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، إن هدف الإدارة الجديدة هو إقامة الانتخابات في شهر نوفمبر المقبل، مشددا:«مهمتنا تسيير الأعمال داخل النادي وأول الملقات خاصة بكرة القدم».

وتابع :«نسعى لتوفير سيولة مالية ثم تلبية احتياجات أعضاء الجمعية العمومية، واللجنة الجديدة ستبدأ غدا، وهناك أولويات سيتم العمل عليها الفترة المقبلة».

وأردف : «لن تكون هناك قرارات فردية ونعقد أول اجتماع للمجلس غدا، ونبحث تعيين متحدث إعلامي للنادي، وسنعلن عن قرارات المجلس وجميع التوصيات عقب اجتماع الغد».

وأكمل : «ندعم ونساند جميع الفرق داخل النادي، وسنعمل على الحفاظ على القوام الأساسي لجميع الفرق، والتجديد للاعبين قريبا جدا».

وواصل :«سندرس كافة الملفات الخاصة بالنادي، ونتمسك بالحفاظ على حقوق الزمالك في كل المجالات، وندعو جميع المؤسسات الرياضية للالتزام بالقوانين».