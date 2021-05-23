شكرا لقرائتكم خبر عن «سب موسيماني» قبل لقاء الأهلي وصن دوانز.. وتعليق مدرب الأهلي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، تعرض لإساءات مباشرة من جماهير صن دوانز قبل انطلاق لقاء الأهلي في جولة الإياب والذي تمكن خلالها بطل مصر من فرض التعادل الإيجابي الصعود لنصف النهائي مستغلا فوزه في نتيجة الذهاب بهدفين دون رد.

وعلق موسيماني على تعرضه لمضايقات قبل اللقاء من جماهير صن داونز ورفعهم لافتات حملت إساءة له ولوالدته نشرتها زوجته عقب اللقاء عبر حسابها على «تويتر»، بالقول: «أنا مدرب محترف، تأثرت عندما رأيت بعض اللافتات ضدي خارج الملعب، وقلت لنفسي ماذا أفعل أكثر من ذلك؟ فقد قدمت الكثير لفريق صن داونز، وعموما أنا مستمر في طريقي ولا أريد أن أتحدث أكثر، لا بد أن أستمر في حياتي وهذه هي كرة القدم».

وضرب الترجي التونسي موعداً نارياً مع الأهلي، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بنسختها الجارية، بعد تخطي بطل تونس عقبة شباب بلوزداد الجزائري إثر ركلات الترجيح.

وكان الأهلي قد بلغ نصف النهائي بعد اجتياز صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 3/1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لدور الثمانية. ويلعب الأهلي مباراة الذهاب أمام الترجي بملعب حمادي العقربي في رادس بتونس يوم 18 يونيو المقبل، على أن تُقام مباراة العودة في القاهرة يوم 25 من الشهر ذاته. وتقابل الأهلي والترجي للمرة الأخيرة في نهائي نسخة 2018 وحسم بطل تونس اللقب لمصلحته.