شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف أوباما يخضع لبرنامج تأهيل وشكوك بشأن مشاركته في مباراة المصري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستمر يوسف أوباما، صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، في الخضوع لبرنامج التأهيل الذى حدده طبيب الفريق الدكتور محمد أسامة، بعدما تعرض اللاعب للإصابة بكدمة في الركبة أدت لغيابه عن مواجهة الطلائع.
غاب أوباما عن مواجهة طلائع الجيش التى أقيمت الخميس الماضى، وانتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف، بسبب تعرضه لكدمة فى الركبة.
وتشير الفحوصات التي خضع لها اللاعب إلى صعوبة عودته للمشاركة في لقاء المصري، على أن يصبح جاهزًا فيما بعد لمواجهة الإسماعيلي في كأس مصر.
ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدورى، برصيد 51 نقطة، حصدها من 23 مباراة، حقق الفوز في 15 وخسر مواجهتين، وتعادل في 6، وسجل لاعبوه 41 هدفا كأقوى خط هجوم، فيما استقبل 16 هدفا.