شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف أوباما يخضع لبرنامج تأهيل وشكوك بشأن مشاركته في مباراة المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر يوسف أوباما، صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، في الخضوع لبرنامج التأهيل الذى حدده طبيب الفريق الدكتور محمد أسامة، بعدما تعرض اللاعب للإصابة بكدمة في الركبة أدت لغيابه عن مواجهة الطلائع.

غاب أوباما عن مواجهة طلائع الجيش التى أقيمت الخميس الماضى، وانتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف، بسبب تعرضه لكدمة فى الركبة.

وتشير الفحوصات التي خضع لها اللاعب إلى صعوبة عودته للمشاركة في لقاء المصري، على أن يصبح جاهزًا فيما بعد لمواجهة الإسماعيلي في كأس مصر.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصرى البورسعيدى فى المباراة، المقرر لها غدًا الإثنين، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وضمت قائمة الزمالك لمباراة المصرى كلاً من: في حراسة المرمى: محمد عواد، محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبو جبل، في خط الدفاع: حازم إمام، حمزة المثلوثي، محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني، محمد عبد السلام، محمد عبد الشافي وأحمد فتوح، في خط الوسط: فرجاني ساسي، طارق حامد، محمد أشرف روقا، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، إسلام جابر، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود عبد الرازق شيكابالا، أشرف بن شرقي وسيف فاروق جعفر، في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري، مروان حمدي وأسامة فيصل.