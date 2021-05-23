شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار غياب أحمد مصطفى عن الإسماعيلي في مواجهة المقاصة بسبب الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر غياب أحمد مصطفى، لاعب الاسماعيلي، عن فريقه فى مواجهة مصر المقاصة، المقرر لها غدا الإثنين، على استاد الإسماعيلية، بالجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، فى ظل استمرار برنامجه التأهيلى للتعافى من شد فى العضلة الخلفية، الذى تعرض له فى مباراة الإنتاج الحربي بالدوري، ويغيب مروان الصحراوي، مدافع الاسماعيلي، عن مواجهة المقاصة؛ بسبب حصوله على الكارت الأحمر فى مواجهة المقاولون العرب التى خسرها الدراويش بهدف دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة.

ويختتم اليوم الأحد فريق الاسماعيلى استعداداته لمواجهة مصر المقاصة، حيث يخوض الفريق مرانه الأخير على استاد الاسماعيلية، ثم يعلن الجهاز الفنى قائمة المباراة التى تدخل معسكرا مغلقا بفندق النادى.

فى سياق آخر، يعكف الجهاز الفنى للإسماعيلى على دراسة مباريات المقاصة للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق الفيومى قبل ملاقاته بالجولة المقبلة للدوري، خاصة أن إيهاب جلال كان يقود المقاصة قبل توليه القيادة الفنية للدراويش، ويعلم كل خبايا الفريق الفيومى أملا فى استعادة ذاكرة الانتصارات مرة أخرى.

طفرة كبيرة شهدها مستوى النادي الإسماعيلي في الدور الثاني من عمر مسابقة الدوري العام، بعدما حقق 5 انتصارات متتالية تحت القيادة الفنية لإيهاب جلال، الذي تولى مسئولية الفريق مع انطلاقة الدور الثاني ليصحح مساره وينتشله من القاع، ويحتل الدراويش حاليا المركز الـ14 برصيد 26 نقطة، ولم يكن الدراويش قد حققوا أي انتصارات في الدوري قبل قدوم إيهاب جلال سوى فوز وحيد.