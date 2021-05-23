شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة: لو صلاح محسن خد فرص حسين الشحات سيكون أفضل للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سمير كمونة، نجم النادي الأهلي السابق، أن حسين الشحات بعيد جدا عن مستواه، ويجب على موسيماني إراحته؛ من أجل مصلحة اللاعب والأهلي، والدفع بصلاح محسن بدلا منه.

وقال سمير كمونة، خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: "موسيمانى أمامه فرصة كبيرة ليكون مانويل جوزيه من خلال البطولات التي يحصدها، ولكن من وجهة نظرى أمامه فترة ليكون بقدرات جوزيه الذى كان يستطيع التعامل مع كل اللاعبين والمنظومة بشكل قوى".

وأضاف سمير كمونة: "الأهلى تأثر كثيرا بضغط المباريات في الفترة الماضية، ويجب على موسيمانى منح بعض اللاعبين فرصة المشاركة، خاصة أن بعض الأساسيين مستواهم غير جيد في الفترة الماضية".

وتابع: "حسين الشحات بعيدا عن مستواه ولا بد من إراحته؛ لأنه لا يجيد اللعب في ضغط المباريات، وصلاح محسن أفضل بديل له ولو صلاح محسن خد الفرص التي حصل عليها حسين الشحات سيكون أفضل منه".

واستطرد: "طاهر محمد طاهر بدأ يعود تدريجيا لمستواه، ولكنه يحتاج وقتا للعودة لما كان عليه مع المقاولون، ومعظم اللاعبين يحتاجون العمل على أنفسهم والتمسك بالفرصة".

واختتم: "تقييم اللاعبين وأسعارهم في مصر وفقا للأهواء، فأنا أعتقد أنه لا بد من تقييم اللاعبين وفقا لمشاركتهم دوليا وقيمتهم مع المنتخب مش بالحب، والأهلي أكثر ناد يشترى لاعبين بفكر احترافى".