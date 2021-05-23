شكرا لقرائتكم خبر عن أشغال شاقة في الجونة استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرض رضا شحاته المدير الفني لفريق الجونة، حالة من الطوارئ على مران الفريق الساحلي استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري، في اللقاء المقرر له الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة والعشرون من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وواصل الفريق مرانه المسائي السبت، استعدادا للمواجهة المرتقبة، وحرص شحاته على إيقاف المران أكثر من مرة لتصحيح الأخطاء الدفاعية والتي كلفت الفريق خسارة العديد من النقاط في المباريات الخمس الأخيرة من الدوري.

ولم يحقق الجونة أي انتصار في مبارياته الخمس الأخيرة بالدوري، إذ تعادل مع الأهلي وأسوان والمحلة، وخسر من الإسماعيلي والمقاصة، كما ودع بينهما كأس مصر من دور الـ16 بالهزيمة أمام أسوان بهدف دون رد.

وفي سياق متصل، أعلن نادى الجونة، أن نجمه الإيفوارى سيرج أكا، لاعب الفريق، انضم إلى صفوف منتخب كوت ديفوار، لخوض مباراتين وديتين أمام غانا وبوركينا فاسو، استعدادًا لانطلاق التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وقال نادى الجونة، فى تدوينة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "استدعاء لاعبنا سيرج اكا لمعسكر منتخب ساحل العاج".



تدريبات الجونة استعدادا للاتحاد



تدريبات الجونة استعدادا للاتحاد



تدريبات الجونة استعدادا للاتحاد