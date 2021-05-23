شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة صدقي: مباراة الأهلي والترجي نهائي مبكر لدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حمادة صدقي، المدير الفني السابق لعدد من الأندية المصرية والسودانية، أنه حصل على براءة في القضية التي رفعها نادى الهلال السوداني، وقال: "من المفترض اتخذ خطوة جديدة وهي رفع قضية تعويض، لكنى لن ألجأ إلى هذه الخطوة احتراما لجماهير الهلال السوداني".

وعلق صدقي على تأهل الأهلي للمربع الذهبي بدوري الأبطال، وذلك في تصريحات تليفزيونية لبرنامج مساء أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس2، مع الإعلامي مدحت شلبي، قائلا: "تأهل الأهلي لنصف نهائي بطولة إفريقيا كان واقعيا جدا، ورغم أن البعض لديه تحفظ على الأداء في المباراتين، لكن مثل هذه المباريات لابد أن تُلعب بحرص شديد، وهو ما طبقه موسيماني من خلال اللعب من العمق والاستحواذ على الكرة، وغلق مفاتيح اللعب على صن داونز في المباراتين".

وتابع صدقي: "الهدف الأول الذي سجله ياسر إبراهيم في بريتوريا منح الفريق راحة نفسية كبيرة، ووضع المنافس تحت الضغوط، وأرى أن هدف ياسر إبراهيم هو أهم هدف من أهداف الأهلي الثلاثة في مباراتي صن داونز، ومن بعده في الأهمية يأتي هدف صلاح محسن الذي صعَّب الأمور على الفريق الجنوب أفريقي".

ويرى نجم الأهلي السابق في ثمانينات القرن الماضي، أن مباراة الأهلي والترجي بمثابة نهائي مبكر لدوري أبطال أفريقيا قائلا: "فريق الترجي فريق يتميز بالشراسة، وعودته أمام شباب بلوزداد رغم الهزيمة في الجزائر بهدفين، دليل على قوة هذا الفريق".

وختم صدقي: "لا يمكن اعتبار أي فريق من الفرق الأربعة التي وصلت نصف النهائي بأنه مفاجأة، كل الفرق قدمت مستويات كبيرة في المجموعات أو ربع النهائي، ورغم أن موقف الترجي كان شبيها بموقف صن داونز في مباراتي العودة، لكن سيناريوهات المباراة ابتسمت لصالح الفريق التونسي، ومباراة الأهلى في رادس صعبة، لكن يمكن العودة لهوية الفريق واللعب بطريقة 4 /4 / 2 المعتادة للحد من خطورة الترجي".