شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضع برنامجا لتجهيز معلول وفتحي بدنيا للسوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدي الثنائي علي معلول وحمدي فتحي برنامجا بدنيا مكثفا من أجل رفع لياقتهما البدنية، تمهيدا للاستعانة بهما في مباراة السوبر الإفريقي ضد نهضة بركان المغربي، بعد تعافيهما من الإصابة ومشاركتهما في التدريبات الجماعية، وإعلان جاهزيتهما للمشاركة في السوبر الأفريقي، بعد إنهاء برنامجهما التأهيلي.

ويرغب الجهاز الفني في رفع كفاءة معلول وفتجي البدنية بحيث لا يتأثران سلبيا من طول فترة غيابهما عن التدريبات، على أن يؤدي الثنائي تدريبات بدنية إضافية بخلاف التدريبات الجماعية التي يخوضاها رفقة المجموعة، على أن يتم تجهيزهما للمشاركة في المباراة بشكل أساسي أو احتياطي، وإن كان من الصعب الدفع بهما أساسيين بسبب صعوبة المباراة وطول فترة غيابهما عن المشاركة في المباريات.

وتأهل فريق الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ17 فى تاريخه، بعد التعادل مع صن داونز بهدف لكل فريق فى المباراة التى جمعتهما أمس على ملعب لوكاس موريبي في إياب دور الثمانية لدوري الأبطال.

وصعد فريق الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما أطاح بفريق صن داونز بالفوز عليه (3_1) في مجموع مباراتي الذهاب والعودة في ربع نهائي البطولة.

وسبق وحقق الأهلي لقب أفريقيا في 9 مناسبات ماضية، ويبحث تحقيق النجمة العاشرة في النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا.