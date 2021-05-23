الامارات | إدارة العروبة تدرس التجديد للمدرب العبيدي

شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة العروبة تدرس التجديد للمدرب العبيدي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدير الفريق الأول لنادي العروبة عادل سالم، أن إدارة النادي تدرس الخيارات الفنية كافة، من بينها تجديد عقد المدرب التونسي فتحي العبيدي، من أجل الظهور بشكل مشرف في أول موسم للفريق في دوري الخليج العربي بعد فوزه ببطولة دوري الدرجة الأولى.

وعن تطلعات العروبة خلال الموسم الاول للفريق في دوري الخليج العربي، قال عادل سالم لـ«الإمارات اليوم»: «هدفنا تقديم مستوى جيد في الأداء والنتائج، وأن يتمكن الفريق من البقاء في دوري الخليج العربي».

وعن هوية المدرب الذي سيقود الفريق في الموسم المقبل كشف أن النية تتجه لتجديد عقد المدرب التونسي فتحي العبيدي الذي قاد الفريق للصعود، وبخصوص اللاعبين الأجانب البرازيلي رودريغو والفرنسي فتحي ساخي، أكد: «لن يتم تجديد عقديهما، كما تم انتهاء إعارة المقيم النيجيري فيكتور نوانيري، وعاد إلى فريقه حتا».

وكان العروبة قد صعد لدوري الخليج العربي بعد غياب عن دوري الأضواء منذ الموسم 1991-1992.

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