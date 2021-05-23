الامارات | 10 مدربين مرشحين للاستمرار في الموسم المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مدربين مرشحين للاستمرار في الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشهد الموسم المقبل 2021-2022 استقراراً كبيراً على مستوى المدربين لأندية دوري الخليج العربي، رغم انتهاء النسخة الـ12 من المسابقة قبل أقل من أسبوعين. وتتجه 10 أندية إلى الإبقاء على مدربيها في الموسم الجديد، بينما قرر كل من العين وعجمان مبكراً الاستغناء عن خدمات كل من البرتغالي بيدرو إيمانويل والمصري أيمن الرمادي.

ورغم أنه من المبكر تحديد احتياجات وتحضيرات الأندية للموسم المقبل، ولكن وفقاً لنتائج الموسم المنتهي أخيراً، ورغبة الأندية في الاستقرار الفني بات من المتوقع ألا تكون هناك تغييرات عديدة على مستوى المدربين.

وفي الوقت الذي غادر فيه كل من حتا والفجيرة دوري الخليج العربي، بهبوطهما إلى دوري الدرجة الأولى، أعلن عجمان الاستغناء عن المصري أيمن الرمادي بعدما قاد «البرتقالي» خمسة مواسم متتالية، إذ اقترب عجمان من التعاقد مع الصربي غوران، بينما كشف المدرب البرتغالي بيدرو عن انتهاء مهمته مع العين بمجرد ختام الموسم، إذ تعمل شركة العين على حسم ملف المدرب الجديد للفريق في الأيام المقبلة.

في المقابل، يتصدر قائمة المدربين المرشحين للاستمرار في الموسم المقبل، الهولندي مارسيل كايزر بعدما قاد الجزيرة للتتويج بلقب الدوري للمرة الثالثة في تاريخ النادي، رغم أن كايزر أعلن عقب تتويج «فخر أبوظبي» باللقب أن عقده انتهى مع النادي، ولكن شركة الكرة الجزراوية تتجه إلى تجديد المدرب الهولندي والإبقاء على خدماته في الموسم المقبل.

ويعد المدرب الروماني دانيال إيسيلا من أبرز الأسماء التي برزت في الموسم الماضي، بعدما قاد بني ياس لتقديم موسم استثنائي، وحلول الفريق في المركز الثاني، وينطبق الأمر نفسه بالنسبة على مهدي علي الذي قاد شباب الأهلي للفوز بثلاثة ألقاب هي كأس السوبر وكأس الخليج العربي وكأس رئيس الدولة.

ورغم أن الشارقة خسر لقب الدوري الذي حققه في النسخة الماضية، بعدما تصدر «الملك» لائحة الترتيب لـ14 جولة، وكان بطلاً للشتاء، قبل أن ينهي المسابقة في المركز الرابع، لكن من المتوقع أن يحافظ عبدالعزيز العنبري على موقعه مع الشارقة، خصوصاً بعد النتائج الرائعة التي حققها في أبطال آسيا والتأهل إلى ثمن النهائي.

أما النصر فسيواصل الاعتماد على المدرب الأرجنتيني رامون دياز، الذي قاد الفريق للتأهل إلى نهائي كأس الخليج العربي ونهائي كأس رئيس الدولة، قبل أن يخسر في المرتين أمام شباب الأهلي، ولكن عملياً مهمته تبدأ من الموسم المقبل بعدما تم التعاقد معه خلفاً للكرواتي كرونوسلاف في فبراير الماضي، بينما لا يختلف الوضع في الوحدة للمدرب الهولندي هينك تين كات الذي تولى تدريب «العنابي» خلفاً للصربي رازوفيتش في مارس الماضي، وقاد تين كات الفريق إلى ثمن نهائي أبطال آسيا.

من جهته، يعد الأوروغوياني خورخي داسيلفا من المدربين القلائل الذين أكملوا الموسم، بعدما قاد اتحاد كلباء للحلول في المركز الثامن برصيد 39 نقطة، ليضمن استمراره مع «النمور» في الموسم المقبل، أما المدرب البرازيلي أودير هيلمان فقدم أوراق اعتماده بعدما تولى تدريب الوصل في ديسمبر الماضي خلفاً لكل من الروماني لورينت ريجيكامب ثم سالم ربيع، إذ أعلنت شركة الكرة في «الإمبراطور» تمديد عقد المدرب البرازيلي إلى يونيو 2023.

ويعيش المدرب البرازيلي كايو أفضل فتراته مع خورفكان، بعدما أنهى «النسور» الموسم بحلول الفريق في المركز العاشر برصيد 25 نقطة، ليصبح مرشحاً للاستمرار مع الفريق في الموسم المقبل، بينما يواصل السوري محمد قويض مسيرته مع الظفرة، بعدما تولى تدريب الفريق خلفاً للصربي أليكسندر فيسيلينوفيتش في يناير الماضي، إذ نجح قويض في ضمان بقاء الظفرة في الدوري بحلوله في المركز الـ11 برصيد 21 نقطة.

• التأهل الآسيوي عزّز مكانة مدربي الشارقة والوحدة.

المدربون المرشحون للاستمرار:

- الجزيرة: مارسيل كايزر.

- بني ياس: دانيال إيسيلا.

- شباب الأهلي: مهدي علي.

- الشارقة: عبدالعزيز العنبري.

- النصر: رامون دياز.

- الوحدة: تين كات.

- اتحاد كلباء: خورخي داسيلفا.

- الوصل: أودير هيلمان.

- خورفكان: كايو زاناردي.

- الظفرة: محمد قويض.

المدربون الراحلون:

- العين: بيدرو إيمانويل.

- عجمان: أيمن الرمادي.

تغييرات المدربين في موسم 2020-2021:

18 أكتوبر 2020

- الوصل: إقالة ريجيكامب وتعيين سالم ربيع.

21 نوفمبر 2020

- حتا: إقالة كونتيس وتعيين فلاديمير.

12 ديسمبر 2020

- الوصل: تعيين أودير هيلمان بدلاً من سالم ربيع.

15 ديسمبر 2020

- شباب الأهلي: إقالة زاراغوسا وتعيين مهدي علي.

4 يناير 2021

- الظفرة: إقالة فيسيلينوفيتش وتعيين محمد قويض.

4 فبراير 2021

- النصر إقالة كرونوسلاف وتعيين رامون دياز.

15 فبراير 2021

- الفجيرة: إقالة غوران وتعيين ناصيف البياوي.

13 مارس 2021

- الوحدة: إقالة فوك رازوفيتش وتعيين هينك تين كات.



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