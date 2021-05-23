الامارات | إيسيلا: حطمت جميع الأرقام القياسية التاريخية لفريق بني ياس

شكرا لقرائتكم خبر عن إيسيلا: حطمت جميع الأرقام القياسية التاريخية لفريق بني ياس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب فريق بني ياس، الروماني دانيال إيسيلا إنه نجح في تحطيم جميع الأرقام القياسية التي سجلها المدربون الذين سبقوه في قيادة «السماوي»، في إشارة إلى جمعه 54 نقطة في دوري الخليج العربي بالموسم المنصرم، وهي أكبر حصيلة من النقاط في تاريخ النادي، كما أنه قاد الفريق لأفضل انطلاقة في تاريخ مشاركاته بحصد العلامة الكاملة «تسع نقاط» في أول ثلاث جولات.

وقال المدرب في تصريحات تلفزيونية نشرها موقع «ديجي سبورت» الروماني: «الفريق قدم موسماً استثنائياً اختتمه بالحصول على المركز الثاني برصيد 54 نقطة بفارق ثلاث فقط عن الجزيرة الذي توج باللقب رغم الغيابات، والمميز أنني حطمت كل الأرقام التاريخية».

وكانت أفضل حصيلة من النقاط لـ(السماوي) في موسم ‏2013، ووقتها حصل على 47 نقطة من 14 فوزاً، وخمسة تعادلات، في حين خسر في سبع جولات لكن إيسيلا رفع سقف النقاط بـ54 نقطة.

وقال إيسيلا: «قمنا بعمل مثير خلال الموسم، كان لدينا سبعة لاعبين غائبين عن المباريات، حالياً لدينا فترة من الراحة من أجل الاستعداد للموسم المقبل، يتعين على النادي البحث عن مهاجم صاحب إمكانات كبيرة لأننا سنفتقد في الموسم الجديد لاعباً مهماً»، في إشارة لانتقال البرازيلي بيدرو إلى الوحدة.

• أكد حاجة الفريق إلى تعويض رحيل بيدرو بمهاجم مميز.

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