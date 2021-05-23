الامارات | مراكش تحتضن كؤوس زايد و«أم الإمارات» والوثبة

شكرا لقرائتكم خبر عن مراكش تحتضن كؤوس زايد و«أم الإمارات» والوثبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحتضن مضمار مراكش في المملكة المغربية، عصر اليوم، ثلاثة سباقات، يتصدرها كأس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، وسباق كأس الوثبة ستاليونز، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ضمن عرس الخيول العربية الأصيلة، والذي يجتذب 31 خيلاً، في يوم الإمارات ـ أبوظبي.

ويأتي تنظيم المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.

وقال بيان صحافي: «يسعى (استقبال) لمزرعة سيس، بإشراف رشيدي حسناوي، وبقيادة عبدالرحيم فاضل، للفوز بكأس زايد (قوائم) لمسافة 1900 متر، البالغة جائزته المالية 320.000 درهم مغربي، وتشارك فيه 11 خيلاً في سن أربع سنوات فما فوق».

ومن أقوى المرشحين للقب «ماركاني فال» لمزرعة فال، بإشراف فاطمي ايشارتي، وقيادة خالد ايبا، و«باسمون» لطارق منصور، بإشراف المالك نفسه، وقيادة سعيد مهدي، و«تبارك البراق» لتالسي منير، بإشراف سمير فنان، وقيادة عمر لكجال.

وتشارك في كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» لمسافة 1900 متر، البالغة جائزته المالية 160.000 درهم مغربي، 15 خيلاً في سن أربع سنوات فما فوق، يتصدرها «خاطر بوزينيكا» لخالد بياد، بإشراف تيباري اضياف، وقيادة عزيز بيود.

وينافس في اللقب أيضاً «يوغورتا زيمور» لفهد صالح السيري، بإشراف عبدالقادر زنون، وقيادة عمر لكجال، و«باهي الأطلس» لعمر ديساوي، بإشراف خالد فاضل، وقيادة الفارس عبدالرحيم فاضل.

ويطمح الجواد القوي «ريسكي فال» لمزرعة فال، بإشراف فاطمي ايشارتي، وقيادة خالد ايبا، لحصد لقب كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر البالغة جائزته 70.000 درهم، والمخصص للخيول في سن ثلاث سنوات فقط. وينافس أيضاً «اديم أطلس» لكمال ديساوي، بإشراف محمد المرتكي، وقيادة رشيد اميناي، و«ارامس دو جيون» ليوسف حور، بإشراف محسن اولدابو، وقيادة عمر لكجال.

كأس الوثبة ستاليونز

من جهة أخرى يستضيف مضمار كابنيللي بالعاصمة الإيطالية روما، فعاليات كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر، البالغة جائزته 11.000 يورو، بمشاركة 4 خيول عربية أصيلة في سن ثلاث سنوات فقط، يتصدرها «انوي دوك» بقيادة أنطونيو فريزو.

وينافس في اللقب «الأول» بقيادة ماريو سانا، و«شلافيرت» بقيادة صمويل ديانا، و«دورجاك بيين» بقيادة فرانسيسكو ديتوري.

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