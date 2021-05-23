الامارات | دبي تشهد حفل افتتاح بطولة آسيا للملاكمة.. المنافسات تنطلق غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تشهد حفل افتتاح بطولة آسيا للملاكمة.. المنافسات تنطلق غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجرى في الثامنة من مساء اليوم مراسم حفل افتتاح النسخة 13 من بطولة آسيا للرجال والسيدات للملاكمة (دلهي - دبي 2021) التي ينظمها الاتحادان الآسيوي والإماراتي للملاكمة بالتعاون مع الاتحاد الهندي ومجلس دبي الرياضي، وتستمر منافساتها حتى 31 الجاري.

وتبدأ رسمياً منافسات البطولة يوم غدٍ على الحلبة الرسمية التي شيدت بمواصفات عالمية في القاعة الرئيسة بفندق ميريديان المطار بدبي.

وكان رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة الروسي، عمر كرملوف، قد وصل في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت إلى دبي، حيث سيلقي كلمة افتتاح البطولة، وسيشارك رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة في التدريب الخاص مع أبرز اللاعبين المشاركين في البطولة عند العاشرة من صباح اليوم.

وقال بيان صحافي: «تعقد اللجنة المنظمة للبطولة عند الثانية ظهراً اجتماعاً فنياً بحضور الأجهزة الفنية للمنتخبات المشاركة في البطولة، كما ستتخلل البطولة إقامة دورات تدريبية عدة للحكام والمدربين الدوليين، كما سيتم عقد اجتماعات عدة للجان الدولية والآسيوية».

وأكد مدير البطولة عمر الكندي، أن حفل الافتتاح سيتضمن تقديم المنتخبات المشاركة وترديد قسم الرياضيين والحكام، كما سيتضمن الحفل تقديم فقرات متنوعة فنية مبهرة وعرض فيلم عن أهم الأحداث الرياضية والبطولات التي نظمتها دبي وسبقت بها جميع دول العالم خلال جائحة «كوفيد-19». وأضاف في تصريحات صحافية: «وصل عدد الملاكمين المشاركين في البطولة إلى 237 ملاكماً من 21 دولة آسيوية، كما بلغ عدد الحكام الذين سيديرون نزالات البطولة إلى 19 مُحكماً، فيما وصل عدد المندوبين الفنيين إلى 13 مندوباً».

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