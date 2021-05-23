الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الإنجليزي
أرسنال - برايتون 19:00
أستون فيلا - تشلسي 19:00
ليدز - وست بروميتش 19:00
ليستر - توتنهام 19:00
ليفربول - كريستال بالاس 19:00
الإنتر - أودينيزي 17:00
بولونيا - يوفنتوس 22:45
أتالانتا - ميلان 22:45
نابولي - فيرونا 22:45
إشبيلية - ألافيس 23:00
كأس الاتحاد الإفريقي
إنييمبا - بيراميدز 17:00
الرجاء - أورلاندو 20:00
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