اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

أرسنال - برايتون 19:00

أستون فيلا - تشلسي 19:00

ليدز - وست بروميتش 19:00

ليستر - توتنهام 19:00

- كريستال بالاس 19:00

الإنتر - أودينيزي 17:00

بولونيا - يوفنتوس 22:45

أتالانتا - ميلان 22:45

نابولي - فيرونا 22:45

إشبيلية - ألافيس 23:00

كأس الاتحاد الإفريقي

إنييمبا - بيراميدز 17:00

الرجاء - أورلاندو 20:00

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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