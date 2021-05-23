الامارات | نادي خورفكان يستضيف لقاء لبنان وفيتنام في «الصالات»

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي خورفكان يستضيف لقاء لبنان وفيتنام في «الصالات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف نادي خورفكان عند السابعة من مساء اليوم مباراة الذهاب بين منتخبي فيتنام ولبنان لكرة قدم الصالات في ثانية مباريات الملحق المؤدي لنهائيات كأس العالم، الذي تستضيفه الإمارات في خورفكان، برعاية مجلس الشارقة الرياضي وبإشراف الاتحادين الإماراتي والآسيوي لكرة القدم.

وسيلتقي المنتخبان بعد غدٍ في مباراة الإياب، وكانت المنافسات قد انطلقت الخميس الماضي، وفاز في أولى المباريات تايلاند على العراق (7-2)، وسيتأهل منتخبان من التصفيات الحالية إلى جانب اليابان وإيران وأوزبكستان لنهائيات كأس العالم لكرة الصالات 2021 التي ستستضيفها ليتوانيا خلال الفترة من 12 سبتمبر حتى 3 أكتوبر المقبلين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news