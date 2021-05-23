شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة إدارة الزمالك: «ساعدونا.. احنا غير محسوبين على أحد» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الكابتن حسين لبيب، رئيس اللجنة المؤقتة المشكلة لإدارة نادي الزمالك، إنه لن يتم التدخل في عمل المدير الفني والكل يرى أن الفريق الكروي يسير بشكل جيد.

وتابع في أول تصريحات يدلى بها، كانت لبرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، نسعى إلى مساعدة النادي الأبيض للاستمرارية الاقتصادية.

وأضاف أن تولي المسئولية عب كبير مشيرا إلى مدة عمل اللجنة تنتهي في شهر نوفمبر المقبل، حيث تجرى الانتخابات الخاصة بنادي الزمالك، مردفا نذاكر حاليا الأمور المالية ولدينا خلفية عن بعض الأمور.

ووجه رسالة طمأنينة للمصريين عموما والزملكاوية بصفة خاصة قائلا: نفتح أيدينا لكل الناس وغير محسوبين على احد وعلاقاتنا جيدة مع كل الأطراف .

واختتم الكابتن حسين لبيب، رئيس اللجنة المؤقتة المشكلة لإدارة نادي الزمالك، بالذوق نحافظ على وضع ووحقوق نادي الزمالك، مؤكدا «فترة انتقالية نرجو من الجميع مساعدتنا فيها».