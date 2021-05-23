شكرا لقرائتكم خبر عن طارق قنديل : لاعبو الأهلي رجال .. وموسيماني رد على جماهير صن داونز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إن فريقه استحق التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال، على حساب صن داونز الجنوب إفريقي.

وأضاف طارق قنديل ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن لاعبو الأهلي رجال وتحملوا الظروف الصعبة، وعبروا لنصف النهائي عن جدارة.

وتابع :" الأهلي قدم مباراة جيدة، قكان هو البادئ بالتسجيل كما أظهر صلابة دفاعية، وفي النهاية حققنا الهدف من المباراة وعلى حساب فريق مميز".

وواصل :" وجود محمود الخطيب كرئيس لبعثة الأهلي يضيف دائما للفريق، ومن الغد سنتوجه إلى قطر في رحلة طويلة من أجل خوض لقاء السوبر الإفريقي".

وتابع :" موسيماني مدرب محترف وشخص قيادي ورده على جماهير صن داونز، جاء في الملعب".