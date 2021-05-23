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طارق قنديل : لاعبو الأهلي رجال .. وموسيماني رد على جماهير صن داونز

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محمد طه 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إن فريقه استحق التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال، على حساب صن داونز الجنوب إفريقي.

وأضاف طارق قنديل ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن لاعبو الأهلي رجال وتحملوا الظروف الصعبة، وعبروا لنصف النهائي عن جدارة.

وتابع :" الأهلي قدم مباراة جيدة، قكان هو البادئ بالتسجيل كما أظهر صلابة دفاعية، وفي النهاية حققنا الهدف من المباراة وعلى حساب فريق مميز".

وواصل :" وجود محمود الخطيب كرئيس لبعثة الأهلي يضيف دائما للفريق، ومن الغد سنتوجه إلى قطر في رحلة طويلة من أجل خوض لقاء السوبر الإفريقي".

وتابع :" موسيماني مدرب محترف وشخص قيادي ورده على جماهير صن داونز، جاء في الملعب".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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