شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الكرة : مشاركة سيف جعفر بلقاء الزمالك وطلائع الجيش «صحيحة»..والأزمة مفتعلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة، إن مشاركة سيف فاروق جعفر، لاعب الزمالك في مباراة طلائع الجيش، قانونية وصحيحة.

وأضاف أحمد مجاهد ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن عقوبة سيف فاروق جعفر ولاعبي الزمالك لاتتعلق بمباراة مع فريق 99، والأزمة أخذت أكبر من حجمها.

وأوضح أحمد مجاهد إن نص شكوى الأهلي ينطبق على مسابقات الناشئين فقط ،ولاينطبق على مباريات الدوري الممتاز ،مشيرا إلى أن عقوبة لاعبي الزمالك على واقعة الفيديو ولاأحد يجزم بارتباط الواقعة بلقاء فريق 99.

وأكد أحمد مجاهد، إن اللغط الدائر والخارج من البعض حول مشاركة سيف فاروق جعفر، جعل الناس تشعر بوجود مشكلة، ولكني أشكر إدارة طلائع الجيش لأنها لم تنساق وراء الأزمة المفتعلة.