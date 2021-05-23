شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين: موسيماني بيعمل كل حاجة وفقا للمتاح والشناوي ومعلول الأفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد صلاح الدين، نجم النادى الأهلى السابق، أن الأهلي قطع خطوة مهمة نحو تحقيق لقب بطولة أفريقيا هذا الموسم، بعد الإطاحة بصن داونز في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، والبطولة قريبة جدا منه.

وقال وليد صلاح الدين، خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: "أرفض مقارنة الجيل الحالي بالجيل الأسطورى للنادى الأهلي، الذى كان يتمتع بكل ما يحتاجه المدرب من قدرات مع وجود العبقرى مانويل جوزيه فخرج الناتج اللى شوفناه من سيطرة وأداء وأرقام قياسية، فأتمنى من الجمهور الصبر على هذا الجيل الذى يحتاج فقط للخبرات".

وأضاف وليد صلاح الدين: "على معلول ومحمد الشناوى سوبر ستار النادى الأهلى ودائما لا يقل مستواهم عن 90% في جميع الماتشات والأكثر حفاظ على مستواهم، ولكن معظم اللاعبين مستواهم متغير مرة توب ومرة مش موجود فلازم اللاعبين تركز في الجزئيات دى ويشتغلوا على نفسهم للوصول لثبات المستوى".

وتابع: "موسيمانى يقوم بدوره على أكمل وجه وفقا للمتاح، أينعم أحيانا تسقط منه شويه ولكن في المجمل محقق كل ما يتمناه الجمهور بعد الدوري وكأس ودوري أبطال أفريقيا وميدالية في كأس العالم، وبطولة أفريقيا الموسم ده بتاع الأهلى إن شاء الله يعنى يعمل إيه تانى".

واختتم: "موسيمانى حتى الآن لم يجد القماشة التي كان يتوقعها والجناحين اللى يلعبوا بشكل مستمر، وكنت أتوقع حجز حسين الشحات وكهربا للمقعدين بتشكيل الأهلى الأساسى، خاصة أن كهربا كان مكسر الدنيا في الزمالك ومنتخب مصر وكذلك حسين الشحات مع العين".