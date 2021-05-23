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موعد مباراة بيراميدز وإنيمبا النيجيري بالكونفدرالية الليلة

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القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، مباراة قوية وهامة عندما يلتقى مع إنيمبا النيجيرى في إياب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يسعى الفريق السماوى لتحقيق الفوز أو الخروج بنتيجة التعادل لحسم بطاقة التأهل لنصف نهائي البطولة، في حين سيسعى الفريق النيجيري لتحقيق الفوز بنتيجة أكبر من 4 أهداف ليخطف بطاقة التأهل من  بيراميدز.

 

موعد مباراة بيراميدز وإنيمبا النيجيرى 

 

يلتقى فريق بيراميدز، مع نظيره إنيمبا النيجيري، في المباراة التي ستجمعهما في الثالثة عصر اليوم، الأحد، على استاد إنيمبا الدولي بمدينة أبا، في إطار إياب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

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بيراميدز يحقق فوزًا كاسحًا فى الذهاب 

 

بيراميدز حقق فوزا كاسحا على حساب إنيمبا بأربعة أهداف مقابل هدف في لقاء الذهاب الذى أقيم الأحد الماضي على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، تقدم الفريق النيجيري فى الدقيقة الأولى من عمر المباراة بعد خطأ من شريف إكرامى كلف فريقه هدف، ثم نجح رمضان صبحى فى استغلال خطأ مدافع فريق إنيمبا، ليسجل هدف التعادل لفريقه فى الدقيقة 14.

 

فى الشوط الثانى أجرى الأرجنتينى رودلوفو أروابارينا، المدير الفنى، تبديلاً قلب مجريات المباراة بخروج جون أنطوى ونزول إبراهيم عادل، فى الدقيقة 46، وفى الدقيقة 49 سجل عبد الله السعيد هدف بيراميدز الثالث، ثم سجل إبراهيم عادل الهدف الثالث فى الدقيقة 58 بطريقة عالمية من ضربة مقصية، ثم سجل الهدف الرابع فى الدقيقة 67.

 

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تحذيرات من أروابارينا والتشكيل المتوقع 

 

وحذر الأرجنتينى لاعبى فريقه من الانخداع بنتيجة الذهاب، والعمل على تحقيق الفوز، والتأكيد على أحقية بيراميدز في التأهل لنصف نهائي البطولة، كما منح المدير الفني لاعبيه بعض التعليمات الفنية من أجل العمل على تنفيذها في المباراة، مع تقسيم الـ90 دقيقة لفترات حتى يتم العبور باللقاء إلى بر الأمان.

 

ومن المتوقع أن يخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من: أحمد الشناوى في حراسة المرمى، في الدفاع أحمد أيمن منصور – على جبر – أحمد سامى – أحمد فتحى، في الوسط عبد الله السعيد – نبيل عماد دونجا – رمضان صبحى – محمود حمادة – أحمد توفيق، في الهجوم إيريك تراورى.

 

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طاقم حكام مباراة بيراميدز وإنيمبا

 

يدير اللقاء طاقم تحكيم من تونس، بقيادة الحكم صادق السلمي، حكما للساحة، ويعاونه خليل حساني المساعد الأول، وأيمن إسماعيل المساعد الثاني، وهيثم قيراط الحكم الرابع.

 

ويراقب المباراة أمير عثمان محمد من السودان، ويراقب الحكام لاتري داوسن من توجو، والمنسق العام ألكسندر أسانتي من غانا، والمنسق الإعلامي أديمولا أديبكولا من نيجيريا، والمنسق الأمني جوليوس بين من غانا.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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