شكرا لقرائتكم خبر عن المدير المالي للزمالك: الأولوية للمستحقات والرواتب والمشاكل أكبر مما تخيلنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف طارق جبريل، المدير المالي الجديد للزمالك، عن خطة اللجنة الجديدة المكلفة بإدارة النادي وأولوياتها بعد توليها مسئولية القلعة البيضاء، وقال جبريل، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي": النواحي المادية لها الأولوية؛ لأن الوضع غير مستقر ماديا، ونسعى لتدبير الأموال المطلوبة وحصول العاملين على رواتبهم في موعدها وحصول اللاعبين على مستحقاتهم، ونقدر كل هذا الأمر، ولكن نطلب الهدوء لفترة قصيرة حتى ندبر ذلك الأمر.

وأضاف: نعلم حجم المشاكل بالنادي ولكن منذ الأمس بدأنا نطالع التفاصيل بالنادي، ووجدنا أن حجم المشاكل أكبر بكثير مما كنا نتخيل، لا نعد بحل كل الأزمات في 6 أشهر، ولكننا نسعى لحل الأزمات العاجلة وغداً سيكون أول اجتماع رسمي.

واصل: هناك اتفاق بيننا على أن يكون هناك خطوة للأمام كل شهر حتى يكون هناك أساس يتم البناء عليه لأي مجلس يأتي بعدنا، ستكون هناك تصرفات سريعة لحل الأزمات، وسنضع أسسا طويلة المدى، وسيصدر كل هذا في بيان رسمي.

من ناحية أخرى أكد حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أن اللجنة الجديدة ستبدأ فور استلامها للنادى العمل فى كل الملفات، مشيرا إلى أن هناك أولويات سيتم العمل عليها الفترة المقبلة.

وأضاف لبيب، فى تصريحات للموقع الرسمي للزمالك عقب توليه المهمة، أن اللجنة تضع ثلاث أولويات لها وهي العمل على استقرار كافة الفرق الرياضية بالنادي، وخاصة فريق الكرة والاهتمام بالجانب الاجتماعي بالنادي وكذلك ملف التمويل للنادي والاستمرارية على حل الأزمة المالية بالنادي.

وتابع لبيب: "لسنا طرفا فى أى أزمة مع أحد ومهمتنا فى غاية الصعوبة، ولكننا نسعى للعمل والنجاح في تنفيذها، ونسعى لاستغلال علاقتنا الطيبة بالجميع في حل كافة الملفات بالنادي".