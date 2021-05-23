شكرا لقرائتكم خبر عن عادل الشوربجي عن شكوى الأهلي: لم تصلنا حتى الآن والقرار سيكون وفقا للائحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل الشوربجي، رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، أن شكوى النادى الأهلي بخصوص مشاركة سيف جعفر مع الزمالك أمام طلائع الجيش لم تصل حتى الآن للجنة التظلمات.

وقال عادل الشوربجي، في مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: "سيتم البحث في شكوى الأهلى ضد مشاركة سيف جعفر مع الزمالك أمام طلائع الجيش غدا وفقا للائحة المختصة في هذا الموضوع".

وأضاف رئيس لجنة التظلمات: "لا يمكن أن يخرج قرار وفقا للأهواء الشخصية ولا الرأي وإنما وفقا للبنود التي تنص عليها اللائحة، وشكوى الأهلى لم تصل لجنة التظلمات وسندرسها فوز استلامها".

وأوضح عادل الشوربجى: "سننظر الشكوى حسب اللائحة المقررة للمسابقات، وإذا احتاج الأمر إلى استماع لوجهات النظر نستدعى أصحابه، وإذا لم يحتاج لا نستدعى، ولابد من وجود قوانين ولوائح تحكم البطولات".

أكد النادي الأهلي تمسكه بتنفيذ العقوبة المؤيدة من لجنة الاستئناف بإيقاف لاعبي الزمالك «أحمد عيد - سيف فاروق جعفر – عمر ياسر – يحيى مفتاح – سيف الدين سيد» مواليد 99، ثمانى مباريات، وغرامة مائة ألف جنيه؛ جراء قيامهم ببعض التجاوزات الأخلاقية عقب مباراة الأهلي والزمالك في «بطولة الجمهورية مواليد 99» والتي أقيمت في 11ـ4ـ2021، وعدم السماح لسالفي الذكر بالمشاركة في المباريات، وأن يبدأ عدد المباريات الموقوفين فيها بدءًا من المباراة الفاصلة بين الأهلي والزمالك مواليد 99 والتي حدد اتحاد الكرة يوم 26 مايو الجاري موعدًا لإقامتها بملعب السكة الحديد، وبالتالي تصبح مشاركة اللاعب سيف فاروق في مباراة ناديه مع طلائع الجيش في الدوري أمس الأول مخالفة للوائح والقوانين.