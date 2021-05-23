شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: لسنا طرفا في شكوى الأهلي وموقفنا سليم بجواب اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق يحيى، رئيس قطاع الناشئين بالزمالك، أن نادى الزمالك ليس طرفا في شكوى الأهلي في اتحاد الكرة ضد مشاركة سيف جعفر مع الزمالك أمام طلائع الجيش.

وقال طارق يحيى، في مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: "لسنا طرفا في أزمة إيقاف سيف جعفر؛ لأن اتحاد الكرة أرسل لنا جواب بأحقية مشاركة اللاعبين، وبناء عليه شارك اللاعب في المباراة بشكل عادى".

وأضاف طارق يحيى: "الأهلى اعترض على شيء في اللائحة وتقدم بشكوى فليس لنا دور فيها وموقفنا سليم بالجواب، وطلائع الجيش الطرف الثانى لم يعترض فمش عارف القصة إيه واتخذنا الخطوات السليمة في إشراك اللاعبين، ووصلنا خطاب رسمي من اتحاد الكرة بأحقية اللاعبين في المشاركة في المباريات".

وتابع: "الحمد لله صعدنا ناشئين للفريق الأول وأصبحوا مؤثرين في الفريق، وهذا يدل على قوة القطاع، وحصلنا على 5 بطولات من 6 اشتركنا فيها، وكارتيرون دائم النظر على الناشئين، وتسبب في تصعيد أكثر من لاعب وهى تحسب للفرنسى، ولا يوجد قطاع ناشئين في مصر استطاع تصعيد 9 ناشئين مميزين للفريق الأول إلا الزمالك".