شكرا لقرائتكم خبر عن سيف فاروق جعفر.. آخر عنقود الأزمات فى ملف أبناء النجوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - دخل سيف فاروق جعفر، لاعب نادى الزمالك الصاعد، وابن فاروق جعفر رمز القلعة البيضاء ونجمها فى العصر الذهبى، "عش الدبابير" حيث تحول اللاعب فجأة إلى حديث الصباح والمساء فى الشارع الرياضى، وتحديدا عقب مشاركته فى مباراة الزمالك مع طلائع الجيش الأخيرة بالدورى المصرى.
ويختلف موقف سيف فاروق جعفر عن باقى أبناء النجوم فى الوسط الرياضى، مثل مصطفى شوبير نجل أحمد شوبير حارس مرمى الأهلى السابق، أو شريف إكرامى نجل اكرامى الشحات حارس الأهلى السابق، وكذلك حازم إمام نجل حمادة إمام نجم الزمالك التاريخى، حيث طالته سهام الهجوم، ليس بسبب كونه ابن فاروق جعفر، ولكن بسبب أنه شارك فى المباراة الأخيرة رغم وجود قرار من اتحاد الكرة بإيقافه 8 مباريات، على خلفية أزمة مباراة الأهلى والزمالك مواليد 99.
وخرج اتحاد الكرة ليؤكد صحة مشاركة سيف فاروق جعفر فى المباراة، حيث أكد المستشار عادل الشوربجى، رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، أحقية اللاعب فى المشاركة، بعد انتهاء إيقافه ومرور 8 مباريات من الدورى الممتاز لم يشارك اللاعب بها، فضلا عن إعلان الزمالك خطاب اتحاد الكرة بالموافقة على عودة اللاعب للمباريات اعتبارا من 20 مايو الجارى.
فى المقابل، رفض النادى الأهلى الاعتراف بهذا الأمر، وأرسل خطابا لاتحاد الكرة يؤكد فيه تمسكه بتنفيذ العقوبة المؤيدة من لجنة الاستئناف بإيقاف لاعبي الزمالك «أحمد عيد - سيف فاروق جعفر – عمر ياسر – يحيى مفتاح – سيف الدين سيد» مواليد 99، ثمانى مباريات، وغرامة مائة ألف جنيه؛ جراء قيامهم ببعض التجاوزات الأخلاقية عقب مباراة الأهلي والزمالك في «بطولة الجمهورية مواليد 99» والتي أقيمت في 11ـ4ـ2021، وعدم السماح لسالفي الذكر بالمشاركة في المباريات، وأن يبدأ عدد المباريات الموقوفين فيها بدءًا من المباراة الفاصلة بين الأهلي والزمالك مواليد 99 والتي حدد اتحاد الكرة يوم 26 مايو الجاري موعدًا لإقامتها بملعب السكة الحديد.. وبالتالي تصبح مشاركة اللاعب سيف فاروق في مباراة ناديه مع طلائع الجيش في الدوري أمس الأول مخالفة للوائح والقوانين.
ويستند النادي في مذكرته التي أرسلها لاتحاد الكرة إلى عدة عوامل، فى مقدمتها البند الثاني من المادة الخامسة فى لائحة المسابقات – الإنذارات والإيقافات – ونصه «اللاعب الموقوف لمباراة أو أكثر في أى مسابقة من مسابقات المراحل السنية لبطولات الجمهورية للشباب والناشئين سواء المقيد بها أو المصعد إليها يطبق عليه الإيقاف في نفس المسابقة الموقوف فيها ولا يحق له اللعب في أي مسابقة من مسابقات المراحل السنية - بطولات الجمهورية أو دوري القطاعات – إلا بعد إيقافه، فإذا انتهت المسابقة السنية الموقوف فيها اللاعب، فأنه يستكمل إيقافه في المسابقة المصعد إليها».
وفي ضوء قرار اتحاد الكرة الذي قرر إقامة مباراة فاصلة لتحديد بطل الدوري 99، هذا يؤكد ويعني أن المسابقة لم تنته، ولا يحق لأي من لاعبي الزمالك الموقوفين المشاركة في المسابقة المصعدين إليها إلا بعد تنفيذ الإيقاف في بقية مباريات المسابقة المقيدين بها والموقوفين فيها.
وفي ختام مذكرته جدد النادي تأكيده أن مشاركة أي من هؤلاء اللاعبين يتنافى مع سلامة الموقف القانوني للمسابقة التي يشاركون فيها ما لم يتم تطبيق نص اللوائح الخاص بالإنذارات والإيقافات، وأنه يتمسك بحقوقه المشروعة في المسابقة التي يشارك فيها بتطبيق اللوائح والقوانين، وأنه لن يفرط في هذه الحقوق تحت أي ظروف وفق الأطر القانونية واللائحية.