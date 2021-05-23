شكرا لقرائتكم خبر عن سيف فاروق جعفر.. آخر عنقود الأزمات فى ملف أبناء النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل سيف فاروق جعفر، لاعب نادى الزمالك الصاعد، وابن فاروق جعفر رمز القلعة البيضاء ونجمها فى العصر الذهبى، "عش الدبابير" حيث تحول اللاعب فجأة إلى حديث الصباح والمساء فى الشارع الرياضى، وتحديدا عقب مشاركته فى مباراة الزمالك مع طلائع الجيش الأخيرة بالدورى المصرى.

ويختلف موقف سيف فاروق جعفر عن باقى أبناء النجوم فى الوسط الرياضى، مثل مصطفى شوبير نجل أحمد شوبير حارس مرمى الأهلى السابق، أو شريف إكرامى نجل اكرامى الشحات حارس الأهلى السابق، وكذلك حازم إمام نجل حمادة إمام نجم الزمالك التاريخى، حيث طالته سهام الهجوم، ليس بسبب كونه ابن فاروق جعفر، ولكن بسبب أنه شارك فى المباراة الأخيرة رغم وجود قرار من اتحاد الكرة بإيقافه 8 مباريات، على خلفية أزمة مباراة الأهلى والزمالك مواليد 99.

وخرج اتحاد الكرة ليؤكد صحة مشاركة سيف فاروق جعفر فى المباراة، حيث أكد المستشار عادل الشوربجى، رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، أحقية اللاعب فى المشاركة، بعد انتهاء إيقافه ومرور 8 مباريات من الدورى الممتاز لم يشارك اللاعب بها، فضلا عن إعلان الزمالك خطاب اتحاد الكرة بالموافقة على عودة اللاعب للمباريات اعتبارا من 20 مايو الجارى.

فى المقابل، رفض النادى الأهلى الاعتراف بهذا الأمر، وأرسل خطابا لاتحاد الكرة يؤكد فيه تمسكه بتنفيذ العقوبة المؤيدة من لجنة الاستئناف بإيقاف لاعبي الزمالك «أحمد عيد - سيف فاروق جعفر – عمر ياسر – يحيى مفتاح – سيف الدين سيد» مواليد 99، ثمانى مباريات، وغرامة مائة ألف جنيه؛ جراء قيامهم ببعض التجاوزات الأخلاقية عقب مباراة الأهلي والزمالك في «بطولة الجمهورية مواليد 99» والتي أقيمت في 11ـ4ـ2021، وعدم السماح لسالفي الذكر بالمشاركة في المباريات، وأن يبدأ عدد المباريات الموقوفين فيها بدءًا من المباراة الفاصلة بين الأهلي والزمالك مواليد 99 والتي حدد اتحاد الكرة يوم 26 مايو الجاري موعدًا لإقامتها بملعب السكة الحديد.. وبالتالي تصبح مشاركة اللاعب سيف فاروق في مباراة ناديه مع طلائع الجيش في الدوري أمس الأول مخالفة للوائح والقوانين.

ويستند النادي في مذكرته التي أرسلها لاتحاد الكرة إلى عدة عوامل، فى مقدمتها البند الثاني من المادة الخامسة فى لائحة المسابقات – الإنذارات والإيقافات – ونصه «اللاعب الموقوف لمباراة أو أكثر في أى مسابقة من مسابقات المراحل السنية لبطولات الجمهورية للشباب والناشئين سواء المقيد بها أو المصعد إليها يطبق عليه الإيقاف في نفس المسابقة الموقوف فيها ولا يحق له اللعب في أي مسابقة من مسابقات المراحل السنية - بطولات الجمهورية أو دوري القطاعات – إلا بعد إيقافه، فإذا انتهت المسابقة السنية الموقوف فيها اللاعب، فأنه يستكمل إيقافه في المسابقة المصعد إليها».

وفي ضوء قرار اتحاد الكرة الذي قرر إقامة مباراة فاصلة لتحديد بطل الدوري 99، هذا يؤكد ويعني أن المسابقة لم تنته، ولا يحق لأي من لاعبي الزمالك الموقوفين المشاركة في المسابقة المصعدين إليها إلا بعد تنفيذ الإيقاف في بقية مباريات المسابقة المقيدين بها والموقوفين فيها.

وفي ختام مذكرته جدد النادي تأكيده أن مشاركة أي من هؤلاء اللاعبين يتنافى مع سلامة الموقف القانوني للمسابقة التي يشاركون فيها ما لم يتم تطبيق نص اللوائح الخاص بالإنذارات والإيقافات، وأنه يتمسك بحقوقه المشروعة في المسابقة التي يشارك فيها بتطبيق اللوائح والقوانين، وأنه لن يفرط في هذه الحقوق تحت أي ظروف وفق الأطر القانونية واللائحية.