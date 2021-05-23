هل يُضحى الأهلي بـ"نصف الفريق" في نهائي أفريقيا بسبب أولمبياد طوكيو؟

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القاهرة - سامية سيد - تترقب الجماهير المصرية قرار شوقى غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى، بشأن اللاعبين الثلاثة الكبار الذين سيضمهم لنهائيات أولمبياد طوكيو 2021 والتى تقام فى يوليو المقبل، ورغم أن شوقى غريب لم يعلن عن الأسماء إلا أن الأنباء القادمة من المنتخب الأولمبى تشير إلى اقتراب الثلاثى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى، وأحمد حجازى لاعب اتحاد جدة السعودى، ومحمد الشناوى حارس الأهلى، من القائمة النهائية فى الأولمبياد.

ولم يحسم ليفربول الإنجليزى حتى الآن موقف محمد صلاح من المشاركة فى الأولمبياد رغم إرسال اتحاد الكرة خطابا رسميا للنادى الانجليزى لتحديد مصير اللاعب، وفى حالة استقرار شوقى غريب بشكل نهائى على ضم محمد الشناوى، حارس الأهلى، فى الأولمبياد، سيمثل ذلك أزمة كبيرة للفريق الأحمر، وخاصة إذا تأهل لنهائى دورى أبطال افريقيا فى النسخة الحالية.

ومن المعروف أن محمد الشناوى يمثل حاليا أحد أهم عناصر الفريق الأحمر، وينطبق عليه المقولة الشهيرة بأن حارس المرمى يمثل "نصف الفريق"، ولكن المستويات التى يقدمها الشناوى مؤخرا جعلت الكثير من الخبراء يؤكدون أن الشناوى تخطى أكثر من نصف قوة الفريق.

ويؤكد مسؤولو اتحاد الكرة أن محمد الشناوى، حارس مرمى الأهلى، لن يشارك فى نهائى دورى أبطال أفريقيا حال تأهل فريقه فى هذه النسخة إلى المباراة النهائية، إذا تم اختياره ضمن الثلاثة الكبار فى قائمة المنتخب الأولمبى لخوض أولمبياد طوكيو.

وأضاف مسؤولو الجبلاية أن نهائى دورى الأبطال سيقام يوم 17 يوليو المقبل، بينما يخوض منتخب مصر الأولمبى البطولة فى نفس الشهر، وسيخوض مرانه الأول فى طوكيو يوم 16 يوليو المقبل، ما يعنى عدم قدرة الحارس على لعب النهائى الأفريقى إذا تأهل الأهلى.