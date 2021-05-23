شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعقد جلسة تحفيزية مع نجوم الزمالك وأوباما يواصل برنامج التأهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة تحفيزية قبل انطلاق التدريبات الجماعية السبت على هامش المعسكر المغلق قبل مواجهة المصري في بطولة الدوري.

وحرص كارتيرون على تحفيز اللاعبين من أجل مواصلة الانتصارات في بطولة الدوري والحفاظ على صدارة الجدول، حيث أكد على ثقته الكبيرة في تحقيق نتيجة طيبة أمام المصري.

ركز الفرنسي باتريس كارتيرون على رفع المعدل البدني للاعبين خلال مران السبت، ويسعى كارتيرون إلى ظهور الفريق بأفضل شكل ممكن على المستوى البدني خلال مواجهات بطولة الدوري.

وواصل يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، على هامش مران الفريق اليوم السبت. وخاض أوباما بعض التدريبات التأهيلية على هامش المران ضمن البرنامج الموضوع له من محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق، قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويواجه فريق الزمالك نظيره المصري البورسعيدي مساء يوم الإثنين المقبل، ضمن مواجهات الجولة رقم 24 من بطولة الدوري، حيث يحتل الأبيض صدارة جدول الترتيب برصيد 51 نقطة.