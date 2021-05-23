المدير المالي للزمالك: الوضع كارثي.. والتجديد لساسي ضمن أولويات اللجنة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد طارق جبريل، المدير المالي للزمالك عبر قناة أون تايم سبورتس، أن الوضع المالي الحالي للزمالك كارثي، مشيرًا إلى أن اللجنة هدفها هو انقاذ الموقف الذي يمر به النادي.

وقال جبريل في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" اللجنة الجديدة لإدارة الزمالك تضم عقليات متميزة وسأحاول الاستفادة منهها في الملف المالي".

وأضاف:" الوضع المالي أسوأ مما كنت أتخيل، ولدينا بعض التفائل وهدفنا انقاذ الزمالك من الوضع المالي الكارثي الذي يمر به النادي".

وأوضح، أنه كان يعكف منذ أيام على دراسة الوضع المالي لنادي الزمالك، لافتًا أن اللجنة الجديدة لإدارة النادي ستضع خطة مستقبلية للنهوض بالنادي.

وأشار إلى أن التجديد لفرجاني ساسي ضمن أولويات اللجنة الجديدة، مؤكدًا أنه دائما سيكون هناك خطوات للأمام كل شهر والجمهور سيشعر بذلك الأمر.

وكان أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أعلن اليوم السبت، من خلال مؤتمر صحفي تشكيل مجلس الإدارة الجديد والذي سيقود نادي الزمالك حتى الأول من سبتمبر المقبل.