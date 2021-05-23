كلوب يثني على صلاح: لست متفاجئا مما يقدمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تغنى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، بالدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق بعد المستوى الذي قدمه في موسم 2020/2021، مشيرا إلى أنه بدون أهدافه لكان الريدز في أسوأ الأحوال.

وقال كلوب، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لليفربول: "لأكون صادقًا، لست متفاجئًا على الإطلاق مما يقدمه صلاح، أنا سعيد بحقيقة اختلاف وضعنا لولا الأهداف التي سجلها لنا هذا الموسم".

وأضاف: "من السهل رؤية أين كنا سنكون بدون أهداف صلاح، لكن الأمر نفسه ينطبق على جميع الفرق الأخرى بدون الأهداف التي سجلها أفضل الهدافين، سيبدو كل شيء مختلفا بالطبع".

وتابع: "نعلم أن الفريق يساعد صلاح كثيرًا، لكنه يتمتع بكثير من الأشياء، إنها رغبته، احترافيته وجشعه للمزيد أيضًا هو الذي يساعدنا".

وأوضح: "هذا العام هو أحد أفضل سنواته رغم أن أرقامه ليست الأفضل له على الإطلاق، لكنه موسما رائعا حقا بالنسبة له، خاصةً لمهاجم مع فريق لا يطير باستمرار".

وأتم كلوب تصريحاته عن صلاح قائلا: "تسجيل هذه الأرقام يعد استثنائيًا للغاية، وهي ما تجعل منه لاعبًا مميزًا حقًا".

ويستعد ليفربول لمواجهة كريستال بالاس في الجولة الـ38 الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب آنفيلد مساء اليوم الأحد في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

يذكر أن محمد صلاح (28 عاما) يتصدر قائمة هدافي بريميرليج للموسم الجاري برصيد 22 هدفا، متساويا مع الدولي الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام.