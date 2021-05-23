نشرة السبت.. الأهلي يتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال .. وأتلتيكو مدريد بطلا لـ" الليجا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم السبت 22 مايو 2021.

وردة يتفوق على كوكا.. باوك يقتل أولمبياكوس في +90 ويحرمه من الثنائية بالتتويج بالكأس

أول قرارات الخطيب بعد تأهل الأهلي لنصف نهائي الأبطال

رئيس الزمالك يكشف كواليس أول اجتماع لمجلس الإدارة المؤقت

أتلتيكو مدريد بطلا للدوري الإسباني

الترجي يقصي شباب بلوزداد ويواجه الأهلي في نصف نهائي دوري الأبطال

موسيماني ثائرا: تعرضت للسباب في صنداونز.. وأعرف المحرض

كايزر شيفس يبلغ نصف نهائي دوري الأبطال رغم الخسارة أمام سيمبا

إيقاف عامل الاتحاد لنهاية الموسم وغرامات بالجملة على زعيم الثغر

تعرف على أسماء لجنة إدارة الزمالك الجديدة

الأهلي يخطف التعادل من صنداونز ويتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا