الزمالك يوضح قانونية مشاركة سيف جعفر رغم إيقافه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

كشف منتصر الرملاوي المدير الإداري بنادي الزمالك، أن مشاركة سيف فاروق جعفر خلال لقاء طلائع الجيش تمت بعد الاتفاق الذي تم مع اتحاد الكرة بشأن الدفع باللاعب بعد تسديدة الغرامة الموقعة عليه والمقدرة بـ100 ألف جنيه.

وأضاف مسئول الزمالك في تصريحات عبر شاشة "الزمالك" :"لا يحق مشاركة سيف فاروق جعفر إلا بعد تسديدة الغرامة المالية الموقعة عليه، ونظرًا للظروف المالية في النادي تم الاتفاق على إضافة الغرامة على مديونية النادي في اتحاد الكرة".

وتابع :"قرار عدم مشاركة سيف جعفر لم تتم إلا بعد الحصول على خطاب رسمي من اتحاد الكرة، مشاركة اللاعب قانونية أمام الجيش".

وكان النادي الأهلي قدّم خطابًا رسميًا لاتحاد الكرة يؤكد من خلاله عدم أحقية مشاركة سيف فاروق جعفر في لقاء طلائع الجيش الأخير والذي حسمه الفريق الأبيض لصالحه بنتيجة (2-1).

وأنهى :"عقوبة إمام عاشور كذلك لن يتم مشاركته إلا بعد دفع الغرامة، ومن المتوقع أن يعود اللاعب عقب مباراة الإسماعيلي في كأس مصر".