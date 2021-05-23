اتحاد الكرة يرد على شكوى الأهلي بشأن لاعب الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المسئولة عن اتحاد الكرة أن الشكوى التي تقدم بها الأهلي بشأن مشاركة سيف فاروق جعفر مع الزمالك استدنت إلى لائحة لا تسرى على بطولة الدوري المصري.

وقال مجاهد في تصريحاته لقناة "صدى البلد" الفضائية: "لجنة المسابقات أحالت شكوى الأهلي لمسابقات الناشئين لتقوم بشرح ما حدث لأن مشاركة اللاعب في القسم الأول (الدوري العام) وما استند إليه الشاكي نص يتعلق بلائحة مسابقات الناشئين".

وتابع: "النص الوارد في شكوى الأهلي متعلق بالناشئين لكن الدوري العام أمر مختلف تمامًا، لأن نص اللائحة متعلق ببطولات الجمهورية والناشئين وليس الدوري العام على سبيل المثال إذا كان لاعب موقوف في مسابقة 2001 وتعلق الأمر بمباراة في مسابقة 1999".

وأضاف :"الأهم من شرح نص اللائحة هو أن العقوبة كانت متعلق بفيديو استدعى العقاب من جانب لجنة الانضباط ولا تتعلق ببطولة أو مباراة بعينها، وإذا كان الأمر متعلق بمباراة في بطولات الناشئين لتم احالتها إلى لجنة مسابقات الناشئين".

وواصل: "بطولة مواليد 1999 كان تنشيطية تلعب من دور واحد من أجل السماح للاعبين باللعب وعدم التوقف خلال الموسم".

واستطرد: "أوجه الشكر لإدارة طلائع الجيش لأنهم لم يقوموا بتقديم شكوى بعد كل ما أثير في هذه الفترة، وانتهز الفرصة لأهيب بإدارة الناديين لعدم اثارة الجماهير وهذا الأمر لا يتعلق بهذه الشكوى لكن الحديث بشكل عام".

واختتم قائلًا :"مشاركة لاعب الزمالك وأي لاعب من العناصر الخمسة سليمة واتحاد الكرة أرسل خطاب رسمي بأحقية اللاعبين في المشاركة".

وتقدم الأهلي بشكوى ضد مشاركة سيف فاروق جعفر لاعب الزمالك ضد طلائع الجيش، فيما اعتبره النادي مشاركة مخالفة لعقوبة الإيقاف التي تعرض لها اللاعب.