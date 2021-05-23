رئيس لجنة التظلمات: شكوى الأهلي لم تصلنا حتى الآن.. وسنبحثها طبقًا للوائح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد عادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات، أن شكوى النادي الأهلي بشأن عدم قانونية مشاركة سيف فاروق جعفر لاعب فريق الزمالك 99 بمباراة طلائع الجيش في الجولة 23 من دوري WE.

وقال الشوربجي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" شكوى الأهلي لم تصلنى حتى الآن وسنبحثها طبقا للوائح التي تسير حاليا في الاتحاد ولائحة الاتحاد الأساسية".

وأضاف:" كل شيء بشأن لجنة الاستئناف تخضع للوائح فقط وليس لوجهات النظر، ولا يجوز أن تدار الرياضة طبقا لــ" المزاج".

وتابع: "ؤلا أعلم مضمون الشكوى التي أرسلها الأهلي حتى الآن، لكن ستبحث طبقا للوائح الأساسية لاتحاد الكرة".

وكان الأهلي أرسل خطاباً رسمياً للاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن مشاركة لاعبي الزمالك الموقوفين في المباريات، وطالب بتنفيذ اللوائح

وشارك سيف فاروق جعفر بديلاً في مباراة الزمالك الأخيرة أمام طلائع الجيش في الدوري، والتي إنتهت بفوز الزمالك 2-1.

وأعلنت إدارة نادي الزمالك في وقت سابق، تلقيها خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يفيد بالسماح بإشراك الخماسي أحمد عيد، سيف فاروق جعفر، يحيى مفتاح محمد، سيف الدين سيد، و عمر ياسر كمال، في المباريات اعتبارًا من اليوم الخميس.