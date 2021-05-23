موعد مباراة السعودية والامارات في البطولة العربية للصالات 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على القنوات الناقلة وموعد مباراة المنتخب الامارات والسعودية ضمن مباريات اليوم الأحد 23 مايو برسم الجولة الثانية من البطولة العربية للصالات 2021 المقامة في مصر.

تنطلق مباراة السعودية والامارات على الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 16:00 بتوقيت جرينتش، ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم جزر القمر والمغرب.

تنقل المباراة في بث مباشر على قناة أون تايم سبورت HD1، عبر القمر الصناعي نايل سات، وتقام على صالة الدكتور حسن مصطفى الرياضية بمدينة 6 أوكتوبر.

وحقق الأخضر السعودي بداية مثالية في البطولة العربية باكتساح نظيره منتخب جزر القمر بنتيجة 4/1 يوم الجمعة الماضي في افتتاح مباريات هذه المجموعة الصعبة.

في المقابل، سقط الأبيض الإماراتي بنتيجة مدوية في مباراته الأولى في البطولة العربية للصالات 2021 أمام منتخب المغرب، وخسر بنتيجة 1/5 يوم الجمعة الماضي ضمن مباريات الجولة الأولى.

وقبل مباراة السعودية والامارات اليوم الأحد، كان المنتخب السعودي أنهى استعداداته للمباراة بإجراء حصة تدريبية على الصالة الفرعية لمدينة حسن مصطفى الرياضية، وذلك بقيادة المدرب الإسباني لويس فونسيكا، الذي عمد خلال الحصة على معالجة الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في مباراة جزر القمر، التي جرت أمس الجمعة، وتصحيحها مع تنفيذ عدد من الجمل الفنية التي سيركز عليها في مباراة الامارات.

واختتم منتخب السعودية الحصة التدريبية بإقامة مناورة على كامل الصالة، شهدت حضور ومتابعة رئيس البعثة عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم بندر الأحمدي ومدير إدارة كرة قدم الصالات والشاطئية بالاتحاد ناصر السعدي.

وأكد مدرب السعودية فونسيكا في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة منتخب الإمارات، على أهمية وصعوبة المباراة نظراً لما يملكه المنتخب الإماراتي من إمكانيات وعناصر مميزة وقوية.

وأضاف أن المنتخب الإماراتي سيدخل اللقاء رغبة في تعويض خسارته الماضية والحفاظ على حظوظه في التأهل للدور المقبل.

وختم حديثه قائلاً “أنهينا تحضيراتنا للقاء ونطمح من خلاله الفوز والاقتراب من التأهل للدور المقبل”.

من جهته، أكد اللاعب ناصر الحارثي على عزم اللاعبين الظهور بالصورة المشرفة واللائقة وتمثيل الوطن خير تمثيل وتحقيق نتيجة إيجابية للاقتراب من التأهل ومواصلة المشوار.