تعرف على موعد والقنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي الأخيرة هذا الموسم في الدوري الانجليزي الممتاز، والتي تجمعه بفريق إيفرتون.

يستقبل مانشستر سيتي نظيره إيفرتون على ملعب طيران الاتحاد، وسيسعى إلى تقديم عرض يسعد به جماهيره العائدة إلى المدرجات، في مباراة التتويج بلقب الدوري الانجليزي للمرة السابعة في تاريخه.

ويشير التاريخ إلى أن مانشستر سيتي لم يعرف الخسارة في آخر 11 مباراة بالجولة الأخيرة من تلك المواسم الماضية، حيث فاز في 9 مناسبات، وتعادل في مباراتين.

وبدأ مانشستر سيتي في الانزلاق خلال المباريات الأخيرة في الدوري الانجليزي، حيث تلقت شباكه هدفين أو أكثر في آخر ثلاث مباريات متتالية لأول مرة هذا الموسم، خسر أمام تشيلسي وبرايتون، وانتصفهما انتصاره الصعب على نيوكاسل.

وجمع مانشستر سيتي 83 نقطة بعد مرور 37 جولة في الدوري الانجليزي هذا الموسم، انتصر في 26 مناسبة، وتعادل 5 مرات، وتلقى 6 هزائم، وسجل لاعبوه 78 كأقوى خط هجوم في المسابقة، واهتزت شباكه 32 مرة كأقوى خط دفاع.

في المقابل، سيسعى إيفرتون إلى تعكير مزاج مانشستر سيتي في حفلة التتويج باللقب، بتحقيق الفوز وخطف الثلاث النقاط على أمل الحصول على أحد المراكز المؤهلة إلى الدوري الأوروبي، أو الكونفرنس ليج.

ويقبع إيفرتون في المركز الثامن بجدول الترتيب وفي رصيده 59 نقطة، وبفارق الأهداف عن المركز السابع والمؤهل إلى الكونفرنس ليج الذي يحتله توتنهام، ويفصله 3 نقاط عن وست هام يونايتد المتواجد في المركز السادس (اليورباليج).

موعد مباراة مانشستر سيتي الأخيرة في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة

تقام مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون، غدًا الاحد الموافق 23 مايو 2021، ويديرها الحكم الإنجليزي الشاب “مايكل أوليفير”، وتنطلق صافرة البداية فى تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر مانشستر سيتي وإيفرتون على قناة بي إن سبورتس بريميوم 3، بصوت المعلق العماني “عامر الخوذيري”، كما يذاع اللقاء على قناة سبورت تي في 2 البرتغالية، وسكاي سبورتس بريميرليج.

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