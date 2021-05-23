ملخص واهداف مباراة الترجي وشباب بلوزداد في اياب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا

قطع فريق الترجي الرياضي التونسي ورقة العبور إلى الدور قبل النهائي من بطولة دوري ابطال افريقيا عقب إقصاءه فريق شباب بلوزداد الجزائري اليوم السبت بفارق ركلات الجزاء الترجيحية في دور الثمانية.

وتغلب الترجي على شباب بلوزداد بهدفين نظيفين سجلهما عبد الرؤوف بن غيث في الدقيقة 68 ومحمد بن رمضان في الدقيقة 86، ليعادل نتيجة مباراة الذهاب التي خسر فيها بهدفين نظيفين.

واحتكم الفريقان لركلات الجزاء الترجيحية التي فاز بها الترجي بنتيجة 2/3، وسط تألق غير عادي من جانب الحارس البديل للترجي “فاروق بن مصطفى” الذي أخذ مكان المعز بن شريفية في تغيير أذهل الجميع عند الدقيقة 82، أثناء تأخر الترجي 1/2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وسيلتقي الترجي في الدور قبل النهائي بالعملاق المصري والبطل القياسي للمسابقة “الأهلي” الذي تغلب على صن دوانز الجنوب أفريقي 3 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ملخص مباراة الترجي وشباب بلوزداد في اياب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا

فرض الترجي سيطرته على مجريات اللقاء منذ بداية اللقاء في محاولة لتسجيل هدف مبكر يربك به حسابات فريق شباب بلوزداد الذي اعتمد على خطة دفاعية وغلق كافة المساحات مع شن الهجمات المرتدة وقتما تتاح أمامه الفرصة.

وظهر الارتباك واضحا على لاعبي شباب بلوزداد وهو ما جعل محاولات الترجي الهجومية تشكل بعض الفرص الخطيرة في العشر دقائق الأولى من اللقاء لكنه فشل في تسجيل أية أهداف بسبب تألق الحارس توفيق موساوي.

وبعد مرور العشر دقائق الأولى استطاع لاعبو شباب بلوزداد أن يغلقوا كافة الطرق المؤدية إلى مرماهم لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 25 والتي شهدت فرصة خطيرة للترجي عندما سدد غيلان الشعلالي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها علت العارضة بسنتيميترات قليلة.

وأهدر شباب بلوزداد فرصة تسجيل هدف التقدم عندما مرر أمير سعيود كرة عرضية من الجانب الأيمن قابلها حمزة بلحويل بتسديدة قوية من داخل منقطة الست ياردات لكن كرته علت العارضة.

واستمرت محاولات الترجي الهجومية لكنها لم تسفر عن شيء ليمر الوقت المتبقي من الشوط الأول بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول فارضا التعادل السلبي.

واستمرت سيطرة الترجي على مجريات اللعب ومحاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم، في المقابل استمر تراجع شباب بلوزداد لوسط ملعبه واعتماده على الهجمات المرتدة ولكن كلاهما فشل في تشكيل أي خطورة لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 68 والتي شهدت تسجيل الترجي لهدف التقدم عندما مرر إلياس شيتي كرة عرضية من الناحية اليسرى قابلها عبد الباسط خالد بضربة رأس لكن كرته اصطدمت بالعارضة لترتد إلى عبد الرؤوف بن غيث الذي استلمها على صدره داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد كرة قوية عانقت الشباك.

وفي الدقيقة 86 سجل محمد بن رمضان الهدف الثاني للترجي بعدما سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لتعانق كرته الشباك.

بعد الهدف توترت المباراة قليلا وشهدت مشادات بين لاعبي الفريقين مما جعل أمن الملعب يتدخل لتهدئة الأجواء.

وبعد استئناف اللعب تخلى شباب بلوزداد عن حذره الدفاعي وبادر بشن هجمات على مرمى الترجي بحثا عن تسجيل هدف في المقابل استمرت محاولات الترجي الهجومي بحثا عن تسجيل هدف ثالث ولكن كلاهما فشل في تسجيل الأهداف ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الثاني، واحتكام الفريقان لركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح سجل للترجي محمد بن رمضان وأنيس البدري وعبد الرؤوف بن غيث وأهدر غيلان شعلالي، فيما سجل لشباب بلوزداد أحمد قاسمي وزكريا دراوي وأهدر أمير سعيود وعادل جرار وشمس الدين نساخ، لتنتهي المباراة بفوز الترجي 3 / 2 بركلات الترجيح وصعوده للدور قبل النهائي لمواجهة الأهلي المصري.

شاهد اهداف مباراة الترجي وشباب بلوزداد من الكاف