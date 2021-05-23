دوري أبطال افريقيا | الوداد يُزيح مولودية الجزائر من طريقه لنصف النهائي بهدف وليد الكرتي القاتل

تعرف على نتيجة مباراة الوداد البيضاوي ومولودية الجزائر في إياب ربع نهائي دوري أبطال افريقيا، التي أقيمت مساء اليوم السبت 22 مايو، على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

بلغ الوداد الرياضي المغربي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا إثر تغلبه على ضيفه المولودية الجزائري بهدفٍ دون مقابل في إياب دور الثمانية من المسابقة القارية.

ويدين الوداد بالفضل إلى لاعب خط وسطه “وليد الكرتي” الذي تكفل بتسجيل هدف الفوز القاتل في الدقيقة الأخيرة، بعد هجمة مرتدة قادها لاعب الزمالك المعار للوداد حتى نهاية الموسم “محمد أوناجم”.

واستفاد الوداد من النتيجة الإيجابية التي حققها في مباراة الذهاب الأسبوع الفائت، حين فرض نتيجة التعادل بهدفٍ لمثله على مولودية الجزائر، ليصل إلى الدور القادم في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 1/2.

وسيلعب الوداد في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي المتأهل هو الآخر على حساب سيمبا التنزاني، ليكرر الوداد مواجهته بكايزر تشيفز الذي كان رفقته في دور المجموعات، واستطاع هزيمته برباعية قبل أن يُهزم أمامه في الجولة الأخيرة بهدف دون رد، وهو الفوز الذي سمح بتأهل كايزر تشيفز إلى ربع النهائي ليهزم سيمبا 3/4 في مجموع الذهاب والإياب.