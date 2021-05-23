نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.. الاهلي والترجي في الواجهة، والوداد في صدام متكرر

سيشهد نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021 مواجهة نارية ومرتقبة بين الاهلي المصري والترجي الرياضي التونسي، في المباراة الـ20 التي تجمعهما بشكلٍ عام، والـ16 في دوري الأبطال.

وصعد النادي الاهلي المصري لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021، بعدما أطاح بفريق صن داونز الجنوب أفريقي من دور ربع النهائي بالفوز عليه (3-1)، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

في المقابل، تأهل الترجي إلى نصف النهائي بصعوبة بالغة، حيث واجه خطر الخروج، بخسارته الفادحة (2-0) في مباراة الذهاب أمام شباب بلوزداد الجزائري، قبل أن يحقق الريمونتادا اليوم وينتصر في ركلات الترجيح، بعدما أنهى المباراة بالفوز (2-0).

والتقي الاهلي والترجي في 16 مناسبة سابقة في دوري أبطال أفريقيا، كانت الغلبة فيها للمارد الأحمر حيث فاز في 6 مناسبات، منهم ثلاث مرات فى تونس، بينما فاز أبناء باب سويقة فى 4 مباريات، وسيطر التعادل على 6 لقاءات.

الجدير بالذكر أن المواجهة الأخيرة التى جمعت الاهلي والترجي كانت فى نهائى دوري أبطال أفريقيا موسم 2018، وفاز الشياطين الحمر حينها بنتيجة (3-1) في مباراة الذهاب، قبل أن يقلب المكشخ الطاولة في الإياب وينتصر بثلاثية نظيفة، ويحقق اللقب الثالث في تاريخه.

ومن المقرر إقامة مباراة الذهاب بين الاهلي والترجي على ملعب رادس الأولمبي يوم 18 أو 19 يونيو المقبل، بينما تقام مواجهة الإياب في مصر يوم 25 أو 26 من الشهر ذاته.

الوداد وكايزرشيفس «صدام متكرر»

وعلى الرغم من غياب الأضواء عن مواجهة الطرف الثاني من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الوداد المغربي وكايزرشيفس الجنوب أفريقي، الا أن المباراة ستكون مثيرة للغاية.

وتأهل الوداد إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب مولودية الجزائر، بعدما فاز عليه بنتيجة (2-1)، في مجموع المباراتين، حيث تعادل في الذهاب (1-1)، قبل أن ينتصر في الإياب على ملعبه بهدفٍ دون رد.

على الجهة المقابلة، نجا فريق كايزرشيفس من ريمونتادا مثيرة بأعجوبة كبيرة امام سيمبا، فبعدما فاز في لقاء الذهاب بنتيجة (4-0) في جنوب أفريقيا، خسر اليوم في لقاء الإياب بتنزانيا (3-0)، ليحجز مقعده في المربع الذهبي بشق الأنفس.

وتعتبر مواجهة الوداد وكايزرشيفس هي الثالثة في النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا، حيث ألتقى الفريقين في دور المجموعات، ونجح الفريق المغربي في تحقيق الفوز ذهابًا برباعية نظيفة، وفي الإياب فاز أبناء البافانا بافانا بهدفٍ دون رد.

وتقام مباراة الذهاب بين الوداد وكايزرشيفس في نصف النهائي، على المركب الرياضي محمد الخامس يوم 18 أو 19 يونيو المقبل، وتعتبر هي الأولى بين الفريقين في المغرب، حيث أقيمت مباراة دور المجموعات خارج البلاد بسبب تداعيات فيروس كورونا.

بينما تُلعب مباراة الإياب يوم 25 أو 26 من الشهر ذاته، على ملعب سوكر سيتي بمدينة جوهانسبورج في جنوب أفريقيا.

..