الامارات | الشارقة يقبض على كأس الكاراتيه بالعلامة الكاملة

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يقبض على كأس الكاراتيه بالعلامة الكاملة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج فريق نادي الشارقة الرياضي (للألعاب الفردية)، بطلاً لمسابقة كأس رئيس الدولة للكاراتيه، بعد أن نجح في القبض على ألقاب المنافسات الثلاث في «الكاتا» و«الكوميتيه» لفرق الرجال والسيدات، التي جرت أول من أمس، على صالة نادي اتحاد كلباء، ونافس في ألقابها سبعة أندية، وتعد مسك ختام موسم 2020-2021.

وعقب انتهاء المنافسات، توج رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي، ونائب رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء الرياضي، سعيد خلفان المزروعي، وعضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، سليمان الهاجري، وأعضاء اتحاد الكاراتيه، أبطال الكأس في المسابقات الثلاث التي تخللتها البطولة.

وجاءت أولى الميداليات الذهبية لفريق الشارقة باعتلاء لاعبات النادي المركز الأول في مسابقة «كاتا» فرق السيدات، الذي جاء على حساب الشارقة لرياضة المرأة، وذهب المركز الثالث لنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، قبل أن تذهب آخر الميداليات للاعبات نادي «دراجون سبورتس» باحتلالهن المركز الثالث مكرر.

وفي سيناريو مكرر، عاود الشارقة الهيمنة على ذهبية مسابقة «كاتا» رجال، بانتزاع المركز الأول على حساب نادي الذيد الوصيف، وذهب المركز الثالث لفريق نادي اتحاد كلباء، وكان المركز الثالث مكرر لحساب «دراجون سبورتس».

وجاءت الذهبية الثالثة في منافسات «كوميتيه» للرجال، فيما حل فريق اتحاد كلباء في المركز الثاني، وذهبت برونزيتا المركز الثالث لكل من نادي الخليج الدولي، ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس.

وبثلاثية الكأس، جمع الشارقة بين ثنائية الدوري والكأس، في إنجاز غير مسبوق على صعيد ألقاب المسابقات، إذ توج بستة من أصل البطولات السبعة التي لعبت في كلتا البطولتين، بعد أن سجل الشهر الماضي انتزاع فريق الرجال ذهبيتي دوري «الكاتا» و«الكوميتيه»، التي جاءت مكملة لذهبية «كاتا» السيدات، ليذهب اللقب الوحيد خارج خزائن النادي لصالح لاعبات نادي الشارقة لرياضة المرأة، اللواتي توجن بذهبية «كوميتيه» السيدات.

الرزوقي: قوة المنافسات عكست الحرص على الفوز بالكأس

أشاد رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي، بالمستويات التنافسية التي شهدتها البطولة، وحرص الجميع على الفوز بكأس رئيس الدولة.

وقال في تصريحات صحافية، إن «المستويات القوية التي سجلت في منافسات الكأس، تحمل مدلولات مهمة، أبرزها حرص جميع اللاعبين واللاعبات على تتويج مسك ختام موسم طويل، بإنجاز الفوز بكأس تحمل مسمى غالياً على قلوب جميع الإماراتيين».

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