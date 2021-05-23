الامارات | حمدان بن محمد معلقاً على الإنجاز: أبطال العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد معلقاً على الإنجاز: أبطال العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، صورة الفارسين سالم ملهوف الكتبي ومنصور سعيد الفارسي، على حسابه الشخصي في «إنستغرام» عقب فوزهما بالمركزين الأول والثاني في بطولة العالم للقدرة، معلقاً على الصورة قائلاً: «أبطال العالم».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news