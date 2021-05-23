شكرا لقرائتكم خبر عن الرملاوي: موقفنا سليم في مشاركة سيف جعفر وشيكابالا يشارك أمام المصري بشرط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح منتصر الرملاوي، المدير الإداري لنادي الزمالك، اللغط الذي دار مؤخرا بشأن مشاركة سيف فاروق جعفر في مباراة الزمالك الأخيرة أمام طلائع الجيش بالدوري، بعدما تعرض في وقت سابق لعقوبة الإيقاف 8 مباريات.

وقال الرملاوي، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي": إمام عاشور كان في نفس القرار، ولكن إيقافه كان 12 مباراة، وسيشارك معنا في مباراة الجونة، بعد سداد الغرامة الموقعة عليه، وشيكابالا لن يشارك في مباراة المصري قبل سداد الغرامة الموقعة عليه أيضا.

وأضاف: موقفنا في مشاركة سيف فاروق جعفر في مباراة طلائع الجيش سليم تماما، بعد تسوية الغرامة الموقعة عليه، واتحاد الكرة أرسل إلينا جوابا بمشاركة اللاعب.

وتابع: تم إيقاف اللاعبين في 8 مباريات، أمام حرس الحدود والأهلي والإنتاج والبنك الأهلي والإنتاج والمقاولون وبيراميدز وسموحة ومباراة الأهلي الأخيرة، وبعد الـ8 مباريات كانت إجازة العيد وفور بدء العمل بالاتحاد خاطبناه لتسديد الغرامة.

واختتم: الاتحاد له حق الرد على أي ناد يعترض على مشاركة اللاعبين طبقا للوائح، وممكن عدم الفهم للائحة أو القانون هو الذي جعل البعض يتقدم بشكوى.